Es retirado de la policía y quiere entrar a Gran Hermano: contó porqué lo hace

? Se trata de Darío Zamora, quien fuese jefe policial en la ciudad de Fray Luis #Beltrán. Además, fue titular de una agencia de seguridad privada y también incursionó en la #política de #Ricardone. 1/2 pic.twitter.com/OkdxqkcHnb — Cordón Plus (@cordon_plus) August 1, 2022

La historia de Darío Zamora, un ex Policía de Santa Fe sorprendió a sus familiares y allegados al conocerse que quiere sumarte al reality de Gran Hermano para poder "promocionarse" y regresar a la fuerza.El hombre de 60 años, actualmente vive en Ricardone y fue comisario durante 30 años. "Lamentablemente me retiré en 2011. No me quería ir porque la sociedad me necesitaba", dijo en diálogo conZamora tiene cuatro hijos y quedó viudo a los 27 años. Su pareja sufrió cáncer de mamas y murió a los 29. Ahora, su deseo es volver a trabajar. Uno de sus hijos lo ayudó a grabar el video que difunde su historia para poder sumarse al programa y que la gente lo conozca."Es para llamar un poco la atención al Gobierno para poder volver a la fuerza en Fray Luis Beltrán donde los vecinos en 2014 me pidieron que regrese. Es algo pendiente. Ojalá se den las cosas. La prueba más dura es pasar el Mundial ahí adentro", dijo.Actualmente trabaja con comisiones en la región pero antes tenía un bar comedor con canchas de fútbol que lamentablemente perdió por la pandemia.