Bebés muertos en hospital: esperan las autopsias y sospechan de enfermera

Sociedad Doloroso relato de la abuela de uno de los bebés muertos en hospital de Córdoba

Sociedad Investigan la muerte de al menos diez bebés en un hospital de Córdoba

La fiscalía espera para las próximas horas los resultados de las autopsias realizadas a los recién nacidos que murieron en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba en junio pasado y que está siendo investigado por la Justicia por el fallecimiento de cinco bebés.El fiscal Raúl Garzón, que intenta determinar si se trató de crímenes intencionales, ya que la hipótesis de muertes por causas naturales quedó descartada, ordenó la realización de las autopsias de los cuerpos de los dos últimos bebés que murieron el 6 de junio.Según trascendió, el informe preliminar habría arrojado que los cuerpos tenían una alta presencia de potasio.Este viernes, y en declaraciones a la prensa, el ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, dijo que las alarmas se encendieron el 18 de marzo pasado y que hasta el 6 de junio, hubo 11 muertes en el lugar.De esa cifra, Cardozo explicó que se presume que "seis nacieron con elementos que podían condicionar su evolución y terminar en la defunción".Sin embargo, los restantes cinco bebés nacieron con signos normales y en un lapso de 24 horas tuvieron, según indicó Cardozo, "una evolución tórpida que terminó en desenlace fatal"."Fui a tener a mi bebé el 18 de marzo, un embarazo sumamente controlado, tuve a mi bebé totalmente sano. A la hora y media me dicen que se descompensó que tuvo una arritmia y que lo iban a internar. A partir de ahí fue un caos porque nos dicen que su estado era crítico", recordó Vanesa.Y agregó: "Empezaron a suministrarles drogas y al tercer paro cardíaco falleció. No nos dijeron cuál fue la causa y los doctores no se explicaban por qué con el embarazo que tuve pasó esto. Nos fuimos con un montón de dudas y ayer nos enteramos de esto viendo las noticias. Y escucho el relato de otra mamá que le pasó lo mismo que a nosotros".Antes de concluir su relato, Vanesa pidió "saber la verdad de lo que pasó y que se investigue" para poder encontrar una lógica a lo sucedido: "Nos fuimos con esa idea, que fue lo que nos tocó, fue una desgracia. Pero escuchando los otros casos, madres totalmente sanas y nada de complicaciones, nos pareció algo ilógico y que merece que investiguemos".