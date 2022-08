Video: arreglaba el auto y fue aplastado por camioneta tras choque en cadena

Un joven de 24 años resultó gravemente herido tras un choque en cadena en José C. Paz. La víctima se encontraba arreglando su vehículo cuando una camioneta embistió el coche a toda velocidad desde la parte trasera, provocando que su cuerpo impactara con otro auto que intentaba estacionar adelante.El hecho sucedió ayer a las 18.40 en la calle Chacabuco, entre Lima y Quito, en el partido bonaerense de José C. Paz.Gabriel Gramajo estaba arreglando su auto estacionado, cuando una camioneta Toyota Hilux embistió a toda velocidad la parte trasera de su vehículo.Según se ve en las imágenes del video, en ese preciso momento, un amigo de la víctima, que se había acercado a ayudarlo, estaba estacionando delantey, por el impacto, Gabriel quedó apretado entre su propio auto y el otro vehículo.El joven fue trasladado por una ambulancia al Hospital Provincial Domingo Mercante, en estado inconsciente, con golpes en la cabeza, piernas, brazos y espalda.

El conductor de la camioneta huyó del lugar y no pudieron ver la patente. El amigo de Gabriel contó que lo persiguió durante dos cuadras, tuvieron un intercambio y hasta hubo una pelea, pero el conductor se dio a la fuga, por lo que la familia Gramajo busca testigos.Según contó su familia, la víctima fue dada de alta cerca de las 2 y denunciaron que en hospital no le realizaron una tomografía ni lo dejaron en observación, pese a la gravedad de sus heridas.“Mi hermano no se podía parar ni caminar por sus propios medios. Los camilleros tuvieron que subirlo a nuestro auto”, denunció el hermano de Gabriel, Alejandro, en diálogo con Diario Efecto.Los familiares de la víctima decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Posadas para que le realicen los estudios correspondientes.