Una empresa cordobesa redujo la semana laboral a cuatro días

La reducción de la semana laboral aparece como un sueño en Argentina. Muchos lo piensan, lo anhelan y lo proponen como una utopía en sus espacios de trabajo. Incluso en muchos países del mundo se están realizando pruebas para concretarlo.



Ahora, el esquema de cuatro días de trabajo y tres de descanso se volvió realidad en una empresa de Córdoba. Se trata de Global Think Technology, una tecnológica que se dedica a brindar productos y servicios para soluciones digitales integrales.



La pyme cordobesa lleva 20 años en el mercado y en este 2022 se propuso avanzar en un "hito" para su cultura de trabajo, como ellos tal lo definieron. La reducción de la semana laboral a cuatro días se activó en el mes de junio y se está desarrollando de forma gradual.



"A la hora de pensar en el camino hacia la semana de cuatro días laborables lo primero que se definió internamente fue hacer un análisis de las experiencias actuales en otros países y mercados para empezar a delinear una propuesta que se adapte a las realidades de Global Think", informó oficialmente la pyme.



Tras consultas, testeos y análisis con equipos de trabajo, la empresa cordobesa definió que el día viernes sea el que se sume a los no laborables. "Es un beneficio al que se accede en función de que se alcancen los objetivos de productividad definidos y se respeten condiciones de organización e igualdad entre los compañeros de trabajo", detallaron sobre la decisión.



Además contaron que los empleados fueron consultados sobre qué harían si tuvieran otra jornada libre en la semana. "Algunas de las propuestas que surgieron fueron hacer deporte, capacitaciones y estudio, hacer trámites personales, tiempo con amigos y familias, viajar y descansar", revelaron.



Por último, desde la pyme remarcaron que el nuevo esquema de trabajo se piensa no como un derecho adquirido contractual, sino como un beneficio al que se acceden si hay respuestas positivas de los equipos en términos de, compromiso, predisposición, organización y responsabilidad.