Cuatro acusados van a juicio por negarle al padre de Solange ingresar a Córdoba

El caso conmovió a todo el país. Pablo Musse (58) intentó llegar a Alta Gracia para ver a su hija Solange (35) por última vez con vida, pero en un control instalado en Huinca Renancó le impidieron el ingreso a la provincia de Córdoba. El episodio ocurrió el 16 de agosto de 2020, cuando regían las restricciones por la pandemia del Covid.



Musse había obtenido un certificado para poder encontrarse con Solange que padecía un cáncer terminal, sin embargo las autoridades cordobesas rechazaron el acceso en un control sobre ruta 35. La joven finalmente falleció el 21 de agosto.



Una de las denuncias presentadas avanzó en los Tribunales de Huinca Renancó. El fiscal de esa ciudad, Marcelo Saragusti, cerró la investigación iniciada y requirió la elevación a juicio de la causa.



El médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora social Analía Morales, integrante del ex Centro de Operaciones de Emergencia (COE) están imputados como presuntos coautores de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.



Además imputaron al cirujano Sergio José Alí, también miembro del ex COE, como supuesto partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes.



Por último, un efectivo de la Policía Caminera, Darío Javier Mansilla, es acusado por presunta omisión de los deberes de funcionario público. Qué dijo el padre de Solange

Ante la resolución del fiscal Saragusti, Pablo Musse le dijo a Telenoche que la noticia "alivia un poco". No obstante, aclaró que pedirá que se sigan investigando las responsabilidades de otros funcionarios.



"Vamos a buscar a los responsables reales, a los que dieron las órdenes", recalcó el padre de la mujer fallecida hace dos años.



Musse señaló que la decisión de la fiscalía de Huinca significa que "escucharon a Sol, lamentablemente tarde".



El abogado Carlos Nayi, que representa al padre de Solange como querellante, manifestó en diálogo con ElDoce.tv que hubo "una serie de conductas arbitarias" detrás del impedimento para seguir viaje hacia Córdoba. Cuestionó que posteriormente lo escoltaron con patrulleros en su regreso a Plottier, provincia de Neuquén.



Para Nayi "se han violado normas supranacionales", mencionando principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En nombre de la pandemia se han pisoteado garantías constitucionales, avasallando derechos individuales", subrayó.