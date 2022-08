Niña atacada por pitbull: “Hay una actitud negligente del dueño del animal”

Policiales Una niña de dos años fue mordida en el rostro y cabeza por un perro Pitbull

Mientras la nena de 2 años atacada por un pitbull continúa internada en Paraná, el fiscal Facundo Álvarez, a cargo de la instrucción penal de la causa, brindó detalles del hecho sucedido el pasado lunes en la localidad de Urdinarrain.El fiscal Facundo Álvarez explicó que “el lunes por la tarde una nena de dos años jugaba con otros chicos y en un momento dado se dirigen hacia la casa de estos que está en el fondo de un pasillo. Camino hacia esa casa es donde fue atacada. El perro estaba atado, pero llega hasta ese pasillo por el que la familia tiene que transitar para llegar hasta la casa. De acuerdo a lo que se constató, aunque el perro esté atado podía circular por todo el patio llegando hasta ese pasillo”.Álvarez se refirió también a la tenencia de perros expresando que “cualquier perro puede ser agresivo o morder, pero no es lo mismo el porte, tamaño de mandíbula y las características de la raza, que tienen mucha fuerza de ataque y por eso causan graves lesiones. Por todo esto se conmina a los dueños a tener los recaudos necesarios cuando se tiene un perro de este tipo”.“El propietario debió haber tomado recaudos para que el animal no tuviera acceso al lugar donde transitan personas. La nena es vecina de los chicos, amiga y concurría habitualmente a esa casa”, relató.En cuanto a las acciones desde la justicia, el fiscal explicó que “se pidió el secuestro del animal, pero el juez Telenta solicitó primero el lugar adonde se lo iba a alojar, porque no es fácil ubicar a un animal con otros. No pudimos conseguir ni en Urdinarrain ni acá, por lo que el perro quedó en el domicilio. El veterinario municipal lo está controlando periódicamente. Las medidas solicitadas son para determinar la responsabilidad penal, que puede ser culposa o dolosa, producto de imprudencia o negligencia. Todo indica que hay una actitud imprudente o negligente del dueño del animal, resta determinar la modalidad. En cuanto a los costos generados a la familia, eso se resuelve en el fuero civil donde se reclamaría por daños y perjuicios”.Por último y al ser consultado por el estado de salud de la pequeña, Álvarez refirió que “sigue siendo reservado y permanece el riesgo de vida”. (Fuente: Radio Máxima)