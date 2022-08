Acordaron acciones para abordar la viruela del mono en el Mercosur

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y sus pares del Mercosur y de Bolivia consensuaron una serie de acciones con eje en la vigilancia y diagnóstico para un abordaje conjunto de la viruela símica en la región, se informó hoy oficialmente.



Asimismo, los ministros de Salud del bloque destacaron que la utilización de la vacuna como medida preventiva post exposición se realizará "bajo una estrategia regional conjunta y enfocada en la población priorizada, basada en la evidencia epidemiológica y científica".



El acuerdo se alcanzó durante la Quinta Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados, celebrada el 1° de agosto, donde participaron Vizzotti y sus pares de Brasil, Marcelo Queiroga; de Paraguay, Julio César Borba Vargas; de Uruguay, Daniel Salinas; y de Bolivia, Freddy Jaramillo.



Los ministros coincidieron en que la evidencia actual del comportamiento de la enfermedad en países no endémicos permite identificar que, hasta el momento, en la región las afecciones fueron mayoritariamente de formas leves, con baja tasa de letalidad, transmitidas fundamentalmente por contacto directo piel a piel, o piel y mucosas, y que puede ser graves en poblaciones vulnerables (inmunocomprometidos, niñas/niños y personas gestantes).



En este sentido, remarcaron que, por el momento, la mayoría de los casos notificados corresponden a hombres, y se registran también en mujeres y niños/niñas convivientes con casos confirmados.



El comunicado del Ministerio de Salud agregó que no parece haber afectación del personal de salud por el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando utilicen adecuadamente el equipo de protección personal.



Asimismo, los ministros coincidieron en que la utilización de la vacuna como medida preventiva post exposición, en el momento que se disponga, se realizará bajo una estrategia regional conjunta y enfocada en la población priorizada, basada en la evidencia epidemiológica y científica disponible en ese momento.



Por último, se reafirmó que el Mercosur sigue comprometido en la promoción del acceso justo y rápido a las contramedidas médicas, incentivando la divulgación y la promoción de intercambio de conocimientos con respecto a la enfermedad, las tecnologías existentes para el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación con acciones que no generen estigma y discriminación de ningún tipo.