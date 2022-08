Renaper digitalizará 20 trámites de certificación: Cuáles serán incluidos

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, anunció la digitalización de 20 trámites correspondientes a certificaciones, con lo cual la ciudadanía podrá solicitar, pagar y recibir dichas constancias -que hasta ahora debían realizarse de manera presencial en sus oficinas- a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).



Esta implementación marca un antes y un después en la realización de este tipo de certificaciones, ya que la digitalización facilita a la ciudadanía la realización de este tipo de trámites, volviéndolos más ágiles y sencillos, con la consecuente optimización de los tiempos, se informó oficialmente.



De hecho, a partir de ahora, los argentinos que residan en el exterior van a poder tramitar estos certificados de manera remota, informaron fuentes del Ministerio del Interior.



A la vez, según destacó el director del Renaper, Santiago Rodríguez, "esto constituye un nuevo paso hacia la modernización y digitalización del Renaper en lo relativo a emisión de certificados, incorporando la firma digital, cumpliendo con la premisa trazada por el ministro (del Interior, Eduardo) de Pedro, optimizando el Estado en beneficio de las argentinas y argentinos".



A su vez, es preciso destacar que, si bien por cuestiones operativas no todas las tramitaciones se pueden canalizar de manera remota, el organismo logró avanzar en la digitalización total de todos sus trámites.



De este modo, las certificaciones que desde ahora se podrán realizar a través de TAD son las siguientes:



Certificación de No Naturalización: permite certificar si una persona se encuentra o no naturalizada; o bien si determinada persona se encuentra identificada, pero sin datos de la carta de ciudadanía -naturalización- u opción de nacionalidad. Esta documentación resulta fundamental a la hora de iniciar la tramitación de doble ciudadanía.



Certificación de Datos: este trámite posibilita tramitar la certificación de datos de una persona, entre ellos los filiatorios; nombre, apellido, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), fecha y lugar de nacimiento; y, en caso de corresponder, fecha y lugar de fallecimiento de progenitores.



Asimismo (según el caso), se podrán tramitar constancias de error en la emisión de DNI; certificaciones sobre datos de opción de nacionalidad o carta de ciudadanía; y otras relativas a resoluciones o disposiciones emitidas por el organismo.



Certificación de Estado Civil: permite obtener una certificación de los datos del último estado civil declarado por el titular (casado, divorciado, separado legal, soltero, viudo, sin informar y fecha de declaración); además de los restantes datos identificatorios (nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, y progenitores).



Certificación de Domicilio: para certificar los datos del último ejemplar de DNI (letra, fecha de emisión y número de ID) y el último domicilio declarado por el ciudadano; junto a los restantes datos identificatorios (nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, y progenitores).



Certificación de Pasaporte: para obtener una copia del pasaporte argentino vigente, certificada por el Renaper como organismo emisor.



Las certificaciones descriptas son documentos públicos emitidos por el Renaper, donde se brinda la información existente en sus archivos a ciudadanas y ciudadanos argentinos y residentes extranjeros, con el fin de acreditar identidad, o bien rectificar actas, partidas o certificados, para ser presentados ante los organismos que así lo requieran.



Cabe remarcar que la última vez que el organismo puso en marcha un proceso de digitalización de trámites fue hace una década, recordaron las fuentes.



Para dar inicio al trámite de certificación, se deberá ingresar a la plataforma TAD (https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio), que no sólo permite gestionar trámites de manera online ante la Administración Pública, sino también realizar su seguimiento de forma remota.



La autenticación podrá realizarse utilizando el DNI y número de trámite, la Clave de seguridad social de Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal, NIC para no residentes o desde la aplicación Mi Argentina, dependiendo del grado de privacidad que requiere el resguardo de los datos solicitados.



Luego de seleccionar el trámite correspondiente, completar los datos personales y aceptar los “Términos y Condiciones”, el interesado podrá abonar la tarifa correspondiente a su gestión a través de los medios de pago que figuran en la página.



Una vez impactado el pago, se generará un expediente ligado al trámite solicitado, que será respondido dentro de los siguientes 10 días hábiles.