Videos: se hundió un pesquero amarrado al muelle de Puerto Madryn

Un barco pesquero que se encontraba amarrado en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn se hundió hoy en el sitio 4 tras perder la estabilidad y escorarse, aunque el incidente no reportó daños personales porque se activó el protocolo y quienes estaban abordo abandonaron la nave, informó el gobierno provincial.El incidente se produjo en el buque Pescargen IV perteneciente a la denominada "flota colorada" dedicada a la pesca de langostinos en el caladero cercano, destacó la Administración Portuaria en un comunicado.El organismo señalo además que el buque "se evacuó inmediatamente por lo cual toda la tripulación y el personal de la estiba que se encontraba a bordo dejó la cubierta, saltó al muelle y está fuera de peligro".Fuentes de la Prefectura naval consultadas poraseguraron que "no están claras las causas por las que se produjo el hundimiento que será materia de investigación" y que ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.En el lugar de amarre se activaron los protocolos que incluyen el despliegue de las barreras de contención ambiental para que no se propaguen residuos sólidos y líquidos que se deprenden en todo proceso de inmersión.Según informó Prefectura, "más temprano ya se habían cerrado los ingresos de agua de mar a la sala de máquinas".