El río Paraná registra los niveles más bajos en el límite con Paraguay

Un informe elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que en el límite de Argentina y Paraguay se registran los niveles de agua más bajos que se hayan detectado en el mes de agosto durante los últimos 25 años.La extraordinaria bajante del río Paraná sigue generando preocupación por las secuelas en el ambiente. Aunque en junio el panorama ofrecía pronósticos optimistas el relevamiento reveló que los niveles de río volvieron a descender.El panorama no resulta alentador dado que el pronóstico indica que durante los próximos 7 días las lluvias seguirán pero serán moderadas en el tramo Confluencia-Yacyretá, lo que hace prever que el caudal del río no aumentará en forma significativa.Asimismo, en el área que comprende el tramo Yacyretá-Corrientes no se esperan lluvias importantes. Por los tanto, se estima que continuará la tendencia a la bajante del río y no habrá cambios en la situación del Paraná.En el informe INA se advierte que “la media semanal se encuentra 5,98 metros inferior al promedio mensual de agosto de los últimos 25 años” y si bien se espera un “leve repunte” de la situación, también se pronostica un retorno al descenso en los niveles de agua.De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias, aunque moderadas, provocarán un leve repunte en los niveles del agua pero luego volverá a descender. “Las precipitaciones sucedidas durante la última semana sobre el área de aportes a la confluencia de los ríos Paraná-Iguazú, el caudal erogado desde Itaipú -en descenso- y el derrame del Iguazú, dieron lugar a un acotado descenso durante toda la semana, con valores muy inferiores a los normales para la época”, detalla.En el informe se explica que la media semanal continua en 4000 m³/s inferior al promedio de los últimos 25 años y para las próximas semanas, su evolución dependerá de las precipitaciones que puedan surgir en la región. Dado que se espera que estas no sean de gran magnitud, es probable que vuelva a registrarse un leve descenso en el nivel del río Paraná.Más allá del tramo que limita con Paraguay, el informe del INA destacó que en Yacyretá se presenta un patrón similar con una tendencia media descendente y con valores que son inferiores para la época. Además, se detalló que “el derrame hacia el tramo argentino del río Paraná se encuentra sujeto al caudal de entrada al embalse y el patrón de precipitaciones sobre el área inmediata al mismo, actualmente en descenso”.