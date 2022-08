Guía para detectar los billetes falsos de 100 dólares

Los tres primeros pasos para determinar la autenticidad de un billete de dólar

Billetes de 100 dólares falsos: los 8 chequeos básicos para detectarlos

Cash Assist: cómo usar la app oficial que te ayuda a detectar dólares falsos

Si bien las bandas delictivas que imprimen dólares apócrifos llegan a lograr billetes muy parecidos a los originales, incluso en estos casos suele haber defectos detectables.. Qué observar, dónde tocarlo y cuáles son los típicos signos delatores del dinero falsificado.Para facilitar la tarea, desde la Reserva Federal estadounidense difunden una especie de fórmula infalible de verificación, fácil de recordar y rápida de aplicar en medio de las transacciones.Actualmente circulan billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, y de cada valor es posible encontrar varios diseños, cuyas imágenes y detalles se pueden consultar en español en el sitio oficial uscurrency.gov. Los de la serie actual tienen más y mejores medidas de seguridad que los anteriores, pero todos -si son auténticos, y aunque tengan la "cara chica"- valen lo mismo y se consideran moneda de curso legal en los Estados Unidos.Más allá de que cada tipo de billete tiene particularidades, la Junta de la Reserva Federal recomienda estos tres primeros pasos de análisis, que se aplican a la gran mayoría de los dólares:Al pasar los dedos por un billete verdadero, debe sentirse ligeramente áspero. Si es marcadamente suave y resbaladizo, es motivo de sospecha. También si se percibe demasiado rugoso, rígido, o más fino o grueso que lo habitual.Al mover un billete auténtico hacia adelante y hacia atrás, ciertos elementos deberían cambian de color. Típicamente lo hace la tinta de los números que están abajo a la derecha. En los billetes nuevos de US$ 100, por ejemplo, el "100" de color cobrizo se torna verde con la inclinación; y en los anteriores, va de verde a negro.Elevar el billete y observarlo con luz blanca detrás (solar o de una lámpara o linterna). Esto sirve para comprobar que estén la marca de agua y el hilo de seguridad, y que éstos sean visibles de ambos lados.Para seguridad adicional, los billetes se pueden exponer a la luz ultravioleta, que debería hacer brillar el hilo de seguridad con un color especial muy llamativo.Recomiendan rechazar, además, cualquier billete que tenga en algún rincón las palabras Replica o For motion picture use only. Y prestar especial atención si se detectan inscripciones extrañas en cualquier idioma.Los billetes de dólar que más se usan en la Argentina son sin dudas los de 100. Éstos son, además, los que más se falsifican.¿Cómo reconocer uno trucho? La fórmula dependerá en gran medida de su antigüedad. En la serie más actual, la que se imprime desde 2013, hay ocho revisiones clave para hacer.Las tres primeras son los ya mencionados chequeos de la marca de agua, el hilo de seguridad y que el número 100 de abajo a la derecha cambie de color.PeroAl pasar el dedo de arriba hacia abajo por el hombro de Franklin, esa parte se debería sentir muy áspera.Debe cambiar de color cobre a verde al inclinar el billete.. Debe tener adentro varios números "100" que se mueven al inclinar el billete y se transforman en campanas.Los billetes legítimos tienen unas fibritas rojas y azules, que se pueden ver fácilmente en el lugar de la marca de agua.Mirando muy de cerca o con lupa, deberían verse palabras minúsculas. Por ejemplo, en torno al espacio de la marca de agua debe decir "USA100" y "ONE HUNDRED USA".¿Qué pasa con las series anteriores? En la impresa entre 1996 y 2013, que también tiene "cara grande", hay que mirar principalmente la marca de agua, el número de abajo que cambia de verde a negro, la impresión en relieve en los marcos y el hilo de seguridad (que se vuelve rosado bajo luz ultravioleta).La mayor dificultad está con los dólares de "cara chica" anteriores a 1990, que no tienen marca de agua ni hilo de seguridad: ante esos ejemplares habrá que guiarse principalmente por la impresión en relieve y las fibras de seguridad rojas y azules.La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó en julio de 2021 una aplicación para celulares destinada a simplificar la detección de dólares falsos.Se llama Cash Assist y está disponible para descargar tanto en móviles Android como en Iphones.Por ahora, sólo está en inglés. Pero su uso resulta bastante intuitivo y puede ser de gran ayuda tenerla a mano cuando un billete genera dudas.Y es que, valiéndose de la cámara y los sensores del aparato, la app informa al instante cuáles son las medidas de seguridad claves de ese billete en particular que se tiene enfrente y enseña de un modo muy gráfico cómo revisarlas.Se apunta la cámara del celular al billete y la app detecta, al instante, cuánto vale y a qué serie pertenece. Entonces informa todo lo que se debe chequear para confirmar si es auténtico.En esta sección la app muestra cómo funcionan las medidas de seguridad de cada billete cuando éste se mueve. Así, al inclinar el teléfono hacia adelante y hacia atrás, se verán sobre un billete virtual los cambios que deberían ocurrir en el billete real ante los mismos movimientos."Cualquier persona puede utilizar la aplicación para mantenerse actualizado sobre las últimas características de seguridad de la moneda de los Estados Unidos", destacan. Aunque también advierten: "Tenga en cuenta que Cash Assist no identifica las falsificaciones por usted". (Fuente: Clarín)