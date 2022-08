Sus compañeros le regalaron viaje a Bariloche: “Fue el día más feliz de mi vida”

Estudiantes del Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Chajarí, tuvieron un hermoso gesto con una compañera que, por razones económicas, no podía realizar el tan ansiado viaje a Bariloche. Entre todos, decidieron regalárselo y el momento en que le daban la sorpresa fue registrado por los propios alumnos y difundido en las redes sociales., Belén Arbelais, contó que “desde que los chicos firmaron contrato con la empresa, ya sabían que yo no podía viajar”. El día de la sorpresa, los compañeros de “Belu”, la hicieron ingresar al aula y le dieron el regalo: “al principio me asusté porque me empezaron a mirar todos y no entendía nada”.Según contó la joven, le entregaron una cajita que “contenía una foto con la agrupación Kiubalay y detrás decía `nos vamos a Bariloche´ y luego me dieron un papel que simulaba ser un pasaje a dicho destino”. Seguidamente, expresó: “no me lo esperaba, pensé que era una broma. Fue muy emociónate, me pase toda la mañana llorando”.Por su parte, Delfina Dipierro, la amiga, comentó que “Belén siempre nos ayudó a juntar fondos para el viaje más allá de que ella no iba y nos pareció bastante justo que venga con nosotros. Primero surgió como una idea de las amigas más cercanas y luego se lo comentamos a la agrupación. Cuando se lo contamos a los chicos del curso, todos se prendieron y organizamos todo para darle la sorpresa”.“Fue el día más feliz de mi vida. Mi familia estaba muy contenta por la sorpresa y mi mamá se largó a llorar. Mi hermana también estaba muy emocionada porque ella sí pudo viajar en 2016, y mi hermano y yo no podíamos tener esa oportunidad”, comentó Belén.Mirá el video: