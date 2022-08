Murió un niño de 10 años en una clase de educación física en una escuela

Un niño de 10 años murió en las últimas horas en una escuela de la ciudad salteña de Tartagal mientras se encontraba en una clase de Educación Física.El nene iba a cuarto grado del colegio San Francisco y se descompensó en medio de la clase y, según informó la prensa local, primero fue asistido por un profesor y luego fue trasladado al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde se constató que había fallecido.En diálogo con el portal VideoTar, el jefe de Pediatría del centro de salud al que fue llevado el menor, expresó que no tuvo mayores precisiones sobre lo sucedido antes de que el niño llegara al lugar, que no tenía ningún tipo de golpes ni lesiones y que falleció por una muerte súbita."Sabemos que se descompensó y que el profesor le práctico maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia. Acá nosotros lo recibimos junto con las doctoras Cardozo y Toconas y comenzamos a hacerles maniobras de RCP, aseguramos las vías respiratorias, usamos drogas inotrópicas para tratar de reactivar la actividad muscular del corazón y, lamentablemente, no respondió al tratamiento, tampoco a la desfribilación", expresó.Y agregó: "Puedo decir que el nene estaba bien alimentado, aparentemente sano. En este caso, sería una muerte súbita, una muerte rápida en menos de 24 horas".En tanto, las autoridades del colegio religioso decidieron que suspender este miércoles las clases en todos los niveles educativos para adherirse al duelo por la muerte del niño.