Un regalo especial: estudiante podrá viajar a Bariloche gracias a sus compañeros

Estudiantes del Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Chajarí, tuvieron un hermoso gesto con una compañera que, por razones económicas, no podía realizar el tan ansiado viaje a Bariloche. Entre todos, decidieron regalárselo y el momento en que le daban la sorpresa fue registrado por los propios alumnos y difundido en las redes sociales.Allí se puede observar como la agrupación estudiantil «Kiubalay», le regala a Belén, el viaje a Bariloche, que no podía pagar por cuestiones económicas.“Con la agrupación te queremos hacer un regalo”, le dijo una de sus compañeras ante la atenta mirada de todo el curso, y le entregó una pequeña caja y un sobre color madera. Cuando Belén vio de lo que se trataba sólo pudo decir “Ay, no” y emocionarse hasta las lágrimas.Delfina Dipierro y Lucia Coullery, integrantes la agrupación mencionada, contaron aque “la idea surgió porque Belén no podía viajar y ella siempre nos ayudó en todo, siempre estuvo presente en los beneficios. Nos pareció justo regalarle el pasaje ya que ella no podía viajar por temas económicos”.A su vez, contaron que adentro de la cajita que se puede ver en el video había una foto de toda la agrupación con un escrito donde le contaban que viajaban todos juntos a Bariloche y adentro del sobre había un papel que simulaba ser un pasaje a dicho destino.El pasaje de Belén es parte de los pasajes liberados, la agrupación contaba con seis liberados, cinco fueron para padres que serán acompañantes y el restante para la joven. La decision fue tomada de forma unánime.Mirá el video: