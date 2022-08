Más de 3.500 alumnos visitan la feria de carreras “El Becario te Muestra”

“El Becario te Muestra”, la décima edición de feria de carreras y oficios que organiza el Instituto, se realizará este miércoles y jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital entrerriana, con acceso libre y gratuito; más de 30 instituciones terciarias y universitarias con asiento en la provincia exponen su oferta académica.“Trabajamos mucho para hacer esta décima edición de la Feria y gracias al esfuerzo del gobierno provincial y el Instituto pudimos poner a disposición de los estudiantes que finalizan sus estudios secundarios toda la oferta académica en el CPC, un lugar emblemático de la ciudad y con una hermosa vista”, valoró ael director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli.“Apuntamos a que los estudiantes que visiten la Feria se lleven una experiencia que con el tiempo los ayude a tomar una firme decisión de qué seguir estudiando”, indicó el funcionario provincial.Más de 3.500 alumnos se inscribieron para participar, pero dado que el ingreso es libre y gratuito, se prevé que la Feria supere los 4.000 visitantes. Este miércoles estará abierta hasta las 18 y el jueves, hasta las 20, en calle San Martín 15.Como en cada edición, se plantea un recorrido dinámico con diferentes stands, donde se expone toda la información sobre las posibilidades de formación en las universidades y los institutos terciarios, tanto públicos como privados, que existen en la provincia y en la región.“No tengo una idea clara de qué estudiar, porque eso estaba mirando las carreras que hay”, comentó un estudiante de 6º año de una escuela de Crespo.“Tengo una idea clara de seguir Psicología en UCA Paraná”, reveló otro alumno, quien confirmó que la mayoría de sus compañeros “ya sabe qué estudiar”. “Hay algunos que no pueden pagar una universidad privada y van a la pública, pero por que quieren”, destacó.“Aún no sé bien qué carrera elegir pero me inclino por Economía”, acotó otro de 4º año. Y otras dos jóvenes de 15 años indicaron que pensaban estudiar Economía y Psicología.Las entidades educativas que expondrán su oferta académica son: la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Paraná y regional Concepción del Uruguay; la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); la Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad Teresa de Ávila, sede Paraná; la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); la Universidad Adventista Del Plata (UAP) de Villa Libertador San Martín, Diamante; la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF); la Universidad Siglo 21; la Universidad del Gran Rosario, Santa Fe; la Escuela de Formación Profesional Nº 230 UPCN, Paraná; el Instituto Superior D-232 Santa Teresita, Paraná; el Instituto Superior de Periodismo Deportivo Justo José de Urquiza D-145, Paraná; la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, Paraná; la Escuela de Agentes Pedro Fernando Ramón Campbell, Villaguay; la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez, Rosario del Tala; el Instituto Superior de Capacitación Empresaria D-233, Paraná; el Instituto New Start D-130, Paraná; Administradora Tributaria De Entre Ríos (ATER); la Escuela Normal Superior de Viale; el Instituto Superior D-074 Cruz Roja Argentina, Paraná; el Instituto Técnico Superior de Cerrito, Paraná; el Instituto Superior del Cae D-238-Paraná; el Instituto Superior de Arte D-162, Gualeguaychú; el Instituto Superior María Grande D-228; la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER); la Escuela de gestión privada Nº 236 Viviana D Arrigo, Paraná; Instituto de Educación Superior de Paraná; Institutos de la Fuerza Aérea Argentina; Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná; Instituto de Educación Superior Presbítero Orlando Bottegal.Por su parte, el Consejo General de Educación (CGE); el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas); el Senado Juvenil; la Subsecretaría de la Juventud y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) expondrán a toda la comunidad sus programas y servicios.