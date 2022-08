En Rosario crearán una agencia especial para detectar el lavado de dinero

Foto: El año pasado secuestraron cocaína en una entidad financiera Crédito: La Capital

El Concejo avanza de cara a votar un proyecto unificado de ordenanza antilavado de activos. Ya existe un borrador en común en base a tres ejes fundamentales: un sistema de control económico financiero, la emisión de alertas sospechosas y la creación de una agencia de prevención con especialistas.



Se estima que la normativa saldrá a la brevedad y dará una herramienta más de control en una Rosario atravesada por las economías delictivas.



Lo que está consensuado tiene tres pilares fundamentales. Uno contempla un sistema de control económico financiero, con el detalle de rubros, trámites administrativos alcanzados y documentación requerida.



El segundo eje es un sistema centralizado de información y protocolo de emisión de “alertas sospechosas” y por último la creación de la Agencia de Prevención contra el Lavado de Activos, como una autoridad de aplicación de este sistema, que estaría compuesta por profesionales especializados y abocados exclusivamente a esta tarea.



Hoy en la comisión de Gobierno están previstas las presencias de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes tuvieron activa participación en varias causas vinculadas a las principales organizaciones del narcotráfico en la ciudad.



Con el aporte de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto a otros invitados que dieron su visión, el proyecto está a un paso de su aprobación.



En abril el Ejecutivo elevó al Concejo una propuesta que establece un procedimiento de actuación que, a través de un sistema de alertas sospechosas, permitirá detectar irregularidades y el posible lavado de activos, estableciendo la obligación de presentar toda la documentación respaldatoria del origen de fondos y antecedentes de las inversiones que se realicen.



De acuerdo a lo consensuado, la autoridad de aplicación (Unidad de Control), tendrá el rol de detectar e investigar el posible lavado de activos en los casos de operaciones sospechosas, poniendo a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), datos ordenados, digitalizados y sistematizados para que la Justicia actúe. También se busca ampliar la lupa a otros rubros de la economía local que no eran tenidos en cuenta.



“Estamos muy cerca de lograr la ordenanza que queremos, hace más de seis años que venimos insistiendo en la necesidad de que la Municipalidad tenga un rol activo en la prevención del lavado de dinero de origen ilícito, reconociendo la gravedad de esta situación en nuestra ciudad y su vinculación con los niveles de violencia que venimos sufriendo. El acuerdo para crear una agencia especializada que cuente con profesionales formados en la materia da cuenta de que cuando hay voluntad política se puede avanzar no con la «ordenanza posible» lo que llamamos simulacro, sino con la ordenanza necesaria para la gravedad de los tiempos que corren”, consideró la titular de la comisión de gobierno del cuerpo, Caren Tepp.



“Con la aprobación de la ordenanza antilavado, Rosario será uno de los primeros municipios que realice un aporte concreto y sustancial para perseguir la economía de este delito que tantas consecuencias trae sobre la ciudadanía”, indicó la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck.



“Somos conscientes de que el narcotráfico es una de las causas de la inseguridad y por eso lo abordamos, lo consensuamos y nos hacemos cargo en lo que atañe a nuestra función; es decir, asumimos nuestra parte y esperamos que el resto de los gobiernos vayan en el mismo sentido”, añadió la presidenta del cuerpo.



El proyecto del Ejecutivo establecía el requerimiento de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo a mayor cantidad de rubros que en la actualidad.



Por ejemplo a la venta y alquiler de vehículos y motos, armerías, casas de juegos, apuestas o casinos, loterías, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, concesiones de obras y servicios, construcciones por encima de los 500 metros cuadrados, adquisición o tenencia de más de dos licencias de explotación de taxis o remises.



Para hoy están convocados los fiscales Schiappa Pietra y Edery para dar sus impresiones de la problemática respecto del lavado de activos.



Schiappa Pietra indicó a La Capital que fueron invitados a contar la experiencia en relación a las causas en las que han intervenido y sus implicancias, a la hora de evaluar conductas de lavado con el fin de poder avanzar en regulaciones en materia de inserción de dinero en el circuito legal.



“A disposición siempre de este tipo de intereses que nos parecen muy loables porque claramente, para que puedan concretarse estos delitos, en general hay un escenario propicio en otras áreas porque o no existen los controles o son muy laxos, y en este sentido nos parecen buenas medidas para anticipar delitos de esta naturaleza. Nos parecen iniciativas de las cuales vale la pena participar”, adelantó el fiscal en la previa al encuentro en el Concejo.