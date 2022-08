Juicio por jurado por el femicidio de Noelia Almada: “Ella no pudo defenderse”

Juicio por jurado

Vigilia y en la plaza

Comenzó el juicio contra Claudio Andrés Paeras, acusado de matar a su ex pareja, Noelia Soledad Almada, en Victoria. Este martes se desarrolló la segunda audiencia con la presentación de testigos. El viernes se leerá el veredicto.Alicia Almada, tía de la víctima, dialogó cony expresó que “fue un día bastante difícil para nosotros porque empezaron a declarar los testigos del hecho. Estamos muy mal y es muy triste recordar lo que pasó”.Almada, de 33 años, fue asesinada de 13 puñaladas el 15 de marzo de 2021 en una vivienda de la zona del Quinto Cuartel. Paera tenía varias denuncias por violencia de género y el a su vez había denunciado a quien terminó matando.Al respecto, la mujer comentó que “Desde noviembre del 2020 mi sobrina ya había empezado a denunciarlo y a pedir medidas restrictivas. En día que ocurrió el crimen, Claudio tenia vigente una perimetral que no respeto”, dijo. Seguidamente agregó: “mi sobrina venia pidiendo ayuda a gritos y lamentablemente en Victoria nadie la escuchó. Hubo una falta de compromiso por parte de la policía”.“Desde el día en que la mataron comenzamos a pedir justicia. Nuestras abogadas son de Paraná y tienen un referente en Victoria. Hay muchos casos de violencia en nuestra ciudad, las mujeres comenzamos a movilizarnos y a visibilizar lo que sucede”.En ese sentido, remarcó: “Las mujeres no se deben sentir sola, deben hablar porque siempre va a encontrar alguna mujer que la escuche y pida ayuda por ella”.Este juicio es el primero que se realiza en la ciudad de las siete colinas bajo la modalidad de Juicio por Jurados. Son victorienses los que evaluan las pruebas y deliberarán sobre la culpabilidad o inocencia de Paeras.“Le pido que presten mucha atención, que escuchen a los testigos y vean las pruebas. Noelia no tuvo ningún momento para poder defenderse. Claudio la agarró desprevenida y la mató”, señaló la tía.“Queremos que por favor se pongan una mano en el corazón y que sea lo que Dios quiera. Nosotros tenemos mucha fe en nuestras abogadas feministas que, gracias a ella, en un año pudimos tener un juicio”, mencionó orgullosa.La Querella Feminista del Movimiento de Mujeres, Diversidades y Feminismos de Victoria desarrolla una serie de actividades durante la semana del juicio. Entre ellas, las mujeres realizan una vigilia que comenzó el lunes y finalizará el viernes.“Estoy re emocionada por el aguante que tienen y como nos hemos unidos para afrontar este juicio”, mencionó Alicia. Seguidamente, comentó que “Mañana harán una olla popular y el viernes esperaremos todas juntas el veredicto”.Además, este martes el cura párroco hizo una misa en la plaza por Noelia y todas las mujeres que sufrieron violencia de genero.