Temporada récord: Aseguran que el turismo creció 25% respecto al 2021

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, destacó hoy que la temporada invernal constituyó un "récord" con un movimiento por el país de "15,9 millones de personas" entre excursionistas (que no duermen fuera de sus domicilios) y turistas.



“Entre excursionistas y turistas viajaron 15,9 millones de personas por el país, 20,7% más que el año pasado, y gastaron $147.313 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, un impacto económico 95,2% mayor a 2021 a precios constantes”, describió Werchow en declaraciones a Télam Radio.



El dirigente destacó en el análisis de CAME “el impacto de la visita de turistas extranjeros”, más “unos 300 mil” que viajaron con el último tramo del programa PreViaje 2.



De acuerdo con el informe citado por Werchow, “el turismo creció 25% frente a 2021, el excursionismo 18,7%”, en tanto, se añadieron “las fiestas y el turismo internacional”.



Específicamente sobre los turistas, el informe precisa que “viajaron 5.186.281, que, con una estadía media de 4 días y un gasto diario promedio de $5.830, dejaron ingresos directos por $120.944 millones”.



“A precios constantes, el impacto económico aumentó 102,2% frente a las vacaciones de invierno 2021. La suba tan importante frente al año pasado ocurrió porque creció 24,9% la cantidad de turistas, la estadía media se incrementó 5,3% y el desembolso promedio diario, a precios constantes, subió 53,8%”, indica el texto.



Respecto de los excursionistas, “viajaron 10.740.850, que con un gasto promedio de $2.455 cada uno, dejaron un impacto económico de $23.369 millones durante las vacaciones”.



“El movimiento de excursionistas fue 18,7% mayor a 2021, el desembolso diario ascendió 41,8%, y por lo que el gasto total trepó 68,4%”, se remarca.