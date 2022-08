Una mujer fue atacada por perros en plena calle de Mendoza y murió

Casos recurrentes

Los gritos atemorizantes de una mujer alertaron a los vecinos de un paraje de la zona este de Mendoza. Al salir, encontraron en el piso a Claudia Cáceres (52), quien había sido atacada por una jauría de perros y agonizaba.La mujer fue sorprendida por dos animales abandonados en la calle durante, la noche del domingo. Fue lastimada de gravedad en una pierna, cayó al piso y los perros siguieron mordiendo su cabeza y el resto del cuerpo. Por la violencia del ataque, sufrió desprendimiento de cuero cabelludo.El episodio ocurrió cerca de las 23, en calle Pascual Sosa, en el distrito de La Libertad, del municipio de Rivadavia, a 65 kilómetros de la ciudad de Mendoza.Un vecino, que vive a 800 metros del lugar del ataque, fue el primero en salir a socorrer a la mujer. Intentó amedrentar a los perros y liberarla del ataque pero era demasiado tarde: la víctima tenía profundas heridas y pérdida de sangre.Cáceres fue llevada al hospital Perrupato. Estaba inconscientes, y aunque los médicos de guardia intentaron reanimarla, no lograron salvarle la vida. Murió a los pocos minutos de ingresar al hospital público de Rivadavia.Al mismo tiempo, una patrulla policial comenzó a buscar a los perros y con la ayuda de la Dirección de Zoonosis, lograron capturarlos.Los investigadores sospechan que los perros pertenecen a ese hombre porque estaban en el frente de su propiedad. Este vecino fue el primero en auxiliar a la mujer y quien llamó al 911 para trasladarla en ambulancia a un hospital.Son dos perros de pelaje marrón claro, de unos 50 centímetros de alzada. Según el personal de la oficina fiscal de la Comisaría 13, no se ha identificado si los perros tenían dueños o si habían sido abandonados en el campo, como ocurre con muchas jaurías que merodean la zona.En la vecina provincia de San Juan, el ataque de perros salvajes ha provocado dos muertes en los últimos meses. A principios de abril, murió Néstor Daniel Morales (53), un obrero que trabajaba en el Parque de Tecnologías Ambientales de San Juan, a unos 10 kilómetros de la capital.Morales, que estaba casado y tenía un hijo de 9 años, murió de una manera horrorosa cuando entre 10 y 15 perros lo atacaron mientras trabajaba en el control de acceso a los camiones de residuos.El hombre pidió auxilio a los gritos, pero cuando sus compañeros llegaron, ya se encontraba en estado delicado. Murió antes de llegar al hospital por la pérdida de sangre que le provocaron las mordidas.Otro caso aberrante ocurrió el 4 de noviembre de 2021, cuando una jauría mató a Florencia Ledesma (23), estudiante de Administración Pública.La víctima había salido a trotar cerca de su casa en el departamento de Albardón, a 60 kilómetros de la capital sanjuanina. Al ver que no regresaba a casa, su hermano salió a buscarla, y la encontró tirada con signos de haber sido atacada por perros, publicóEl abogado Oscar Mellado, referente de la asociación mendocina Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva), opina que la solución para evitar estos ataques es la esterilización masiva y gratuita para lograr un equilibrio en la fauna urbana. "No son perros callejeros, son perros abandonados”, afirmó.