Familia de mujer asesinada por 110 pesos:“Nada nos llena el vacío de no tenerla”

En la mañana de este viernes se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado contra. La muerte de la mujer se produjo en el marco de un robo: le quitaron la vida por 110 pesos.Ahora resta que el vocal Ivés Bastian analice el caso, y decida si acepta y homologa la pena acordada entre el Ministerio Público Fiscal, representado por Martín Núñez, la abogada querellante, Daiana Moreno y el defensor de Almada, Andrés Arias.Así lo indicó, en diálogo con. Entendió que “; pero nada nos va a llenar el vacío que tenemos por no tener a Mariela. Aunque le dieran 20 o 30 años, nada nos va a satisfacer”.“Lástima que se esperó tanto, muchas veces le pedimos a Arias (abogado de Almada) y apeló muchísimas veces y en el momento en que se estaba por hacer el sorteo para el jurado, pidió arreglar. Si hubiese sido antes, mi mamá hubiera estado viva, ella que llevaba tantas cosas encima”, apuntó.Recordó que “con Batalla se arregló 14 años, varios meses atrás. Él fue el coautor, el acompañante de Almada. Ahora faltaba el autor del hecho, hoy por las cámaras dijo que sí, que lo había hecho”.La hermana de Mariela detalló que aceptaron ir a abreviado porque “entendemos que Concordia aún no está preparada para el juicio por jurados. De las 12 personas en el jurado, todas deben considerar que él es el asesino, en caso de que haya al menos uno que diga ‘no’, se vuelve todo para atrás, se retrasa mucho. Por eso decidimos con mi familia, luego de un intenso diálogo, aceptar los 22 años y asegurándonos que él la mató”.El asesino “sólo reconoció el hecho ante el juez, no dijo por qué lo hizo”.