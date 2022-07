Se conoció el origen del gran pozo que se formó en el patio de una escuela

Sociedad Una implosión causó un pozo de ocho metros de profundidad en una escuela

Un inusual episodio ocurrió en la tarde del jueves en el patio del jardín de infantes de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, cuando, luego de un fuerte ruido, se abrió un pozo de grandes dimensiones.Este viernes y luego del impacto que tuvo el hecho en la comunidad, se conocieron detalles sobre las causas del hundimiento. Vale recordar que el establecimiento no dicta clases en todos sus niveles.Buscando los antecedentes del edificio, se encontró en los planos antiguos la existencia de un pozo ciego que figuraba como cegado en el año 1946.“Seguramente la tierra fue cediendo a lo largo de los años o no fue cegado correctamente y esto ha sido el origen de este hecho que nos ha sorprendido a todos”, detalló García.“No hay túneles, no hay caños de cloaca que estén perdiendo agua, solamente hay agua que debe ser de lluvia y que, seguramente, ha ido filtrando a lo largo del tiempo. Una vez cegado correctamente esto quedará totalmente seguro. El ruido que se escuchó podría ser la bóveda de ladrillos superior que fue lo que terminó cayendo”, remarcó el arquitecto.En las próximas horas el foso será rellenado para que el patio vuelva a ser utilizado de forma normal. (Fuente: