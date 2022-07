El casco de un veterano será restituido a su hija: “Malvinas es todos los días”

Sociedad Ex soldado inglés entregará el casco que perteneció a un veterano entrerriano

El ex soldado inglés, Mark Eyles Thomas, visitará en septiembre la localidad de Chajarí para entregar un casco que perteneció a Daniel Sírtori, quien combatió por la patria con el Batallón de Infantería Marina 5.“Daniel “El Gringo” Sírtori combatió en el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM 5), en el combate final en Islas Malvinas, y cuando le toca entregar las armas, tira su casco, el que es recogido por un soldado inglés y entregado a otro, Mark Eyles Thomas, quien viajará a Chajarí para hacer entrega de ese casco”, comunicó ael veterano de Malvinas, Beto Aguirre, al agregar que “Sírtori se quitó la vida años después, dejando una nena de seis años y una esposa”.Y agregó: “Es la primera vez que nos sucede algo tan profundo. Tendremos que tomar ciertas decisiones que nos tocan nuestros sentimientos, porque recibiremos a quien estuvo en frente en la batalla, y que lo hizo por el honor de defender su bandera, al igual que lo hicimos nosotros hasta entregar la vida”.“Se da una serie de choques sentimentales, por sentimientos encontrados, pero debemos rendir todo el respeto que se merece este individuo que combatió y nos enfrentó en el campo de batalla, con todo el respeto con el que ellos reciben a los familiares de los caídos en el cementerio de Darwin, donde brindan todos los honores que corresponden”, destacó Aguirre.“Lentamente, estamos recuperando nuestra historia porque al regreso del combate, encontramos un vacío muy grande que nos lastimó mucho; este vacío de no encontrar una respuesta fue lo que se llevó la vida de Sírtori”, indicó el ex combatiente al remarcar: “Los que tenemos la posibilidad de redimir esos errores, cometidos por ignorancia, por la incapacidad de nuestros gobernantes, o por desconocimiento de lo que es un síndrome postraumático después de la guerra, que haya pasado esta desmalvinización, hoy tenemos que transmitir que Malvinas es todos los días, que Malvinas es recuperar nuestra identidad, más allá del contexto de recuperación de nuestras islas”.