Fin de semana con buen tiempo, pero luego volverán los días húmedos

El meteorólogo, Alejandro Gómez, confirmó enque este viernes a la mañana el sudoeste de la provincia era el sector con más frío, dado que los termómetros marcaban entre uno y tres grados. Por ello, se registraban heladas débiles que ya no se repetirían en jornadas venideras.estemos con incremento de la nubosidad a la mañana que disminuiría a la tarde con vientos del noreste. Las temperaturas que ascenderán hasta los 19 grados”, dijo el especialista.Señaló que “se mantendría esta situación, aunque a la mañana tendríamos bancos de neblinas y nieblas, pese a lo cual no sería significativa la reducción de la visibilidad”. En cuanto a los registros térmicos, estimó que “las máximas podrían superar los 20 grados y en el noroeste hasta los 22”.El meteorólogo anticipó que “habría bancos de niebla densas, con cielo poco nuboso”, pero la persistencia de vientos del este provocaría un “aumento importante de la humedad”.Durante el programa, también adelantó una “, aunque no sería importante, entre el martes a la noche y el miércoles a la mañana, con características disímiles según los sectores de la provincia”.No obstante, dio cuenta de que “no se avizora una entrada fuerte de aire frío, por lo que las temperaturas serían similares a las de este viernes. Sin embargo, aclaró que “es probable que durante el invierno tengamos nuevas irrupciones de aire frío”.Por otra parte, Gómez refirió que en julio hubo “más lluvias sobre el este de Entre Ríos con registros de entre 40 y 60 milímetros. El promedio para este mes es de aproximadamente 32 milímetros. El centro estuvo un poco por debajo del promedio y en el sector oeste, incluida Paraná, estuvimos mucho por debajo, con menos de 20 milímetros”.Recordó el fenómeno de granizo ocurrido el 11 de julio, que “no es algo típico para esta etapa del año, dado que el comienzo del otoño y la salida del invierno son las épocas más propicias para que se produzcan granizadas en esta zona”.