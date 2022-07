Joven entrerriana jugó un partido y aprobó un examen al mismo tiempo

Lucía Stieben, tiene 18 años y, como muchos jóvenes de su edad, reparte sus días entre el estudio y la práctica de un deporte. La joven, juega al fútbol en Club Atlético y Social San Benito y comenzó Kinesiología en Santa Fe.Hace unos días, Lucía se enteró que el mismo día y a la misma hora en que su equipo debía enfrentar a Rosario Central, ella tenía que rendir un parcial de Anatomía.“Se me juntaron dos pruebas importantes, de las dos cosas que amo hacer. Estoy muy contenta porque junté el deporte y la carrera que elegí para ser alguien en un futuro, y me salió todo bien”, expresó aSegún relató la joven, el partido era muy importante para el equipo: “Nosotras estamos jugando la Liga Paranaense y probarnos con un equipo de AFA era una oportunidad única. Las otras chicas juegan contra otros equipos y el nivel es más elevado. Poder disfrutar un amistoso contra ellas fue muy emocionante y desafiante”.En medio del calentamiento para comenzar el partido, la joven se alejó de su grupo y rindió su examen, el cual aprobó. “La prueba fue virtual, no pude bajarme del llamado así que viajé a Rosario y allá tenía que probar si podía rendir”.Lucia terminó de cursar el primer cuatrimestre del primer año de Kinesiología y “aprobó casi todas las materias”. “Voy súper bien y arranque la carrera muy motivada”, contó. Su familia y sus amigos “estaban muy contentos e impresionados por lo que hice”. “Mucha gente me felicitó y eso me motiva a seguir”.Al finalizar, señaló: “Si uno busca organizarse y hacer las cosas con pasión, todo sale. Yo amo el fútbol y quise estudiar una carrera para ser alguien. Querer es poder”.Lucía tiene dos hermanas Luciana y Luisina, las trillizas comparten la pasión desde chiquitas y forman parte del plantel de San Benito, reciente campeón de la Copa de Oro de la Liga Paranaense. Estudian y juegan, mientras sueñan con ser jugadoras profesionales.