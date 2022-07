Video: Un camión atmosférico fue embestido por un tren en el ingreso a Bariloche

Foto 1/3 El Tren Patagónico embistió a un camión atmosférico Crédito: Río Negro Foto 2/3 El Tren Patagónico embistió a un camión atmosférico Crédito: Río Negro Foto 3/3 El Tren Patagónico embistió a un camión atmosférico Crédito: Río Negro

Una formación del Tren Patagónico que realizaba pruebas de funcionamiento en Bariloche embistió la parte trasera de un camión atmosférico de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. El conductor del vehículo sufrió algunos golpes y fue trasladado al sanatorio San Carlos, en estado de shock por el impacto.



El hecho ocurrió cerca de las 13.45 de este miércoles, cuando el tren circulaba por el paso a nivel del kilómetro 825,8, en el ingreso al barrio Inta, a unos 500 metros de la estación.



Según indicaron fuente de la empresa Tren Patagónico, la formación "salió a hacer maniobras de rutina para chequear los frenos y el funcionamiento general del coche, como está previsto antes de cada salida del servicio". En el paso a nivel, el maquinista advirtió dos camiones. Aseguró que les tocó bocina y tenía las luces reglamentarias encendidas, pero los vehículos avanzaron de todas formas. El segundo no alcanzó a cruzar porque el tren impactó en la parte de atrás.



Desde la firma, advirtieron que se recurrió a las cámaras de seguridad instaladas en la formación, pero hasta ahora, no se detectaron fallas de ningún tipo. "Los camiones pasaron sin mirar. El maquinista dijo que les tocó bocina no se cuántos metros antes. Fue una imprudencia del conductor. El camión quedó de costado, paralelo al tren. El conductor sufrió algunos golpes y estaba muy asustado", manifestaron.



El conductor de unos de los camiones fue trasladado a un centro de salud privado. Foto: Marcelo Martínez

Según la evaluación médica, el chofer sufrió un «trauma cerrado de tórax leve».



Ante este incidente, desde la empresa Tren Patagónico solicitaron "extrema precaución al momento de cruzar los paso a nivel, respetando siempre las señales de tránsito".