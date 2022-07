UTA anunció un paro nacional para el próximo martes

Es una medida a nivel nacional y se hará de 22 a 6 horas. "Queremos cobrar un salario digno", señalaron en un comunicado.



La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado mediante el cual adelantó una medida de fuerza a partir del próximo martes.



En la misiva, el gremio indicó que la huelga será desde las 22 hasta las 6 horas "a partir del día 2 de agosto", lo que repercutirá en el servicio nocturno de transporte.



En tal sentido, el documento enfatiza que "los trabajadores nos vemos obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios".



Asimismo, señalan que desean "cobrar un salario digno". "Hemos realizado un reclamo de adelantamiento paritarias y pedimos un urgente incremento salarial, encontrándonos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente", sostuvieron desde el gremio.



Por tal motivo, el secretario general de UTA Roberto Fernández precisó que se encuentran en "estado de alerta y movilización", por lo que la medida abarcaría a todo el territorio nacional.



Cabe destacar que UTA Entre Ríos aún no confirmó si adhiere a la medida.





El comunicado completo de la UTA



"Ponemos en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública en general, que los Trabajadores nos vemos obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios, y exigimos ser oídos. Los trabajadores queremos cobrar un salario digno, para poder llevar a nuestros hogares, para el sostén de nuestras familias, el dinero por el que hemos trabajado, para llegar a fin de mes cómo lo merecemos".



"Conocemos la realidad económica que se atraviesa, pero no somos responsables de la situación actual, de la inflación que mes a mes, reduce el poder de compra de los salarios".



"Dejamos en claro que hemos realizado un reclamo de adelantamiento de paritarias y pedimos un urgente incremento salarial, encontrándonos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente".



"Por todo ello, nos declaramos en estado de alerta y movilización, disponiendo como medida de acción gremial, la paralización de los servicios a partir del día martes 02 de agosto, en horario de 22 a 6 horas".



"Ratificamos que nuestro compromiso para salir adelante es dialogando, y con él encontraremos entre todos, el camino en que juntos, llegaremos a conseguir lo que todos anhelamos, una patria justa, libre y soberana", concluyó el comunicado.