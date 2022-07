ANMAT alertó sobre los productos de una marca por sospecha de botulismo

La Anmat recomendó hoy a la población “que se abstenga de consumir” todos los productos “A Pleno” e instó a cesar su comercialización a raíz de la sospecha de un caso de botulismo que estaría asociado a esa marca, se informó oficialmente.La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de Córdoba, “se encuentran trabajando en la investigación de un caso sospechoso de botulismo “que estaría asociado al consumo de un producto de la marca ‘A Pleno’, elaborado en la localidad de Villa de las Rosas”.La marca, investigada también por los municipios de Villa de las Rosas y Villa Dolores, comercializa queso de girasol y pasta de maní, entre otros productos.El organismo, señaló que “a fin de proteger la salud de los consumidores se recomienda a la población, a modo preventivo, que se abstenga de consumir todos los productos marca “A Pleno”.Encomendó que “en caso de haberlo hecho y presenten alguno de los síntomas iniciales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, visión borrosa, visión doble, boca seca, dificultad para hablar y tragar, realicen una consulta médica inmediatamente.“Asimismo, quienes tengan en su poder los productos para su expendio, cesar su comercialización”, subrayó.El botulismo cla?sico o alimentario es una intoxicacio?n grave producida por la ingestio?n de la toxina preformada en los alimentos contaminados y no se puede ver, oler o sentir el gusto de la toxina botuli?nica, precisó Anmat.La incidencia del botulismo es baja, pero la tasa de mortalidad es alta si no se realiza un diagno?stico precoz y se administra la correspondiente antitoxina en forma temprana.El botulismo no se transmite de persona a persona.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó evitar el consumo de conservas si se desconoce su origen o si no se encuentran habilitadas por la autoridad sanitaria competente.Seleccionar siempre conservas que hayan sido fabricadas por elaboradores habilitados por la autoridad sanitaria competente, rechazar los envases que se encuentran hinchados o abollados, y transportar y almacenar las conservas en lugares frescos, bien ventiladosAdemás mantener el producto protegido del calor directo, la humedad y la contaminación, y no consumir conservas envasadas que al abrirlas despidan gas.