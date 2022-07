Viruela del mono: recomiendan la “vacuna solo para contactos” de positivos

El país registra 13 casos de viruela del mono confirmados actualmente, de los cuales 12 presentaron antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas. En las últimas horas La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que la vacuna por sí sola, no pude detener la epidemia de viruela del mono y pidió que se adopten medidas para reducir el riesgo, "como limitar las parejas sexuales".Al respecto, jefa de Infectología del hospital San Martín de Paraná, Adriana Bevacqua en diálogo consostuvo que “es una enfermedad que ataca más a los hombres que a las mujeres y no tiene una mortalidad importante”.Sobre las medidas de prevención, la profesional de la salud, recomendó que “la comunidad continúe con llevando a cabo las practicas aprendidas contra el covid como el lavado de manos, uso de barbijo y mantener el distanciamiento”.Cabe destacar que no existen tratamientos ni vacunas específicas para las infecciones por el virus de la viruela del mono. Pero debido a que los virus de la viruela del mono y el de la viruela son genéticamente similares, varios países están usando medicamentos antivirales y vacunas que fueron desarrolladas para proteger contra la viruela.En este punto, la especialista aseguró que la vacuna “se podría usar en el caso de los contactos de positivos, no realizar una vacunación masiva, y los mayores de 50 años que ya tuvimos la vacunación aparentemente contamos con un grado de protección contra la enfermedad”.Además, mencionó que “una vez que se contagia, el período donde aparecen los síntomas va entre 6 y 14 días”.Poe otro lado, la médica informo que de esta enfermedad “lo llamativo es que aparecieron casos en países donde no había contagios, además hay mucha gente que no se cuida”. Y aseguró: “la sociedad se relajó mucho y si seguiríamos con los protocolos covid los casos serían menor en la viruela como en otras patologías”