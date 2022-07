Damnificados por planes de ahorro se manifestarán en Colón

Un grupo de personas que integran el colectivo “Autoconvocados por el reclamo de planes de ahorro de autos 0Km” de la provincia de Entre Ríos, se movilizará el domingo 14 de agosto desde distintos puntos de la provincia hacia la localidad de Colón.



Aprovechando el fin de semana largo, el objetivo de los organizadores es “llamar la atención de quienes estén en lugares turísticos, hacer visible la situación que queremos exponer al público e informar sobre planes de ahorro, tanto a la gente común que este circulando como a personas de la costa del Uruguay que tengan planes de ahorro. Es tiempo de visibilizar la gran estafa”, señalan. E invitan a integrar una caravana desde el lugar de residencia para “hacernos escuchar, no dejar que nos sigan engañando y sumando víctimas”.



La concentración está prevista para la hora 14, en la costanera colonense.



Deuda vencida

Una de las damnificadas es Laura Centurión, de la ciudad de San José, quien a modo de ejemplo dio su testimonio: “La semana pasada terminé de pagar mi auto y en la agencia me dijeron que tengo una deuda de 400.000 pesos por una medida cautelar que se hizo en pandemia para congelar el precio de las cuotas”.



“En abril el juicio fue favorable a la empresa, por ende, las cuotas de los planes se regularizaron y la deuda que generó este descuento durante los dos últimos años, la cobran como deuda vencida”, fue la explicación que recibió.



A la vez, le informaron que el pago debería hacerse en una sola vez y de forma inmediata, ya que la deuda genera interés mensual, por lo que la cancelación parcial no sería una solución.



“Hay gente endeudada en más de 600 u 800 mil pesos”, comentó.



Como próxima medida para hacer visible el reclamo, el colectivo planea hacerse presente en Casa de Gobierno. (Fuente: El Entre Ríos)