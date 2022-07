Árbitros defendieron la actuación de Baliño y el procedimiento del VAR

Sobre la incorporación del VAR

Jorge Baliño se transformó en el gran protagonista de la 10ª fecha de la Liga Profesional a raíz de su actuación en el juego entre Barracas Central y Patronato. El árbitro anuló dos goles del elenco de Paraná a instancias del VAR y, en uno de ellos, retrotrajo la jugada para pitar un penal a favor del local.Tras el cuestionado arbitraje,consultó a dos árbitros paranaenses, quienes defendieron la actuación de su colega y coincidieron con respecto a que los procedimientos, de acuerdo a los protocolos del VAR, fueron los correctos.Adrián Fonzo, de la Comisión Arbitral del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reconoció que no vio el partido, sino que tuvo acceso a los resúmenes “que están en un contexto casi direccionado”. Y en esa línea, aseguró que gol estuvo “bien anulado por estar fuera de juego”. “El contexto que marca un gol, y se retrocede la revisión por protocolo, se encuentra una falta que debió haberse sancionado con tiro libre penal”, explicó al acotar que el procedimiento fue “correcto” de acuerdo a los protocolos del VAR.Si bien prefirió no dar una opinión personal, Fonzo consideró que fue “una cuestión juzgada por la tecnología con los protocolos correspondientes y si se evaluaron con las consideraciones que ameritan estos casos, yno vi dificultades que pudieran ser decisiones complejas”.“En relación a la falta, con los distintos ángulos que le dieron al árbitro, mas allá de la posición que él tenía, luego, con la revisión del VAR, entendieron que las consideraciones les daban para que sea una falta sancionable y así lo hicieron”, analizó y estimó que “la tecnología habría actuado acorde a las situaciones con la experiencia que ya tienen los árbitros educados para el VAR”.Para el instructor, hablar de “robo futbolístico” implica “un exceso, porque el uso de la tecnología en el fútbol se trajo para darle claridad y que se achiquen todos los márgenes de error donde el ojo humano o por cuestiones físicas de ubicación de los árbitros no pudieras observar y tener una toma de decisiones correcta”.“La venida de la tecnología ayudó a un sistema que es súper profesional, donde se trabaja a un nivel que lo exigen las competencias y el fútbol argentino ha sido pionero en muchas situaciones. Los árbitros argentinos tienen un perfil muy calificado por la FIFA, el antecedente está en el último Mundial y en la distinción con dos ternas”, esgrimió el árbitro de AFA.Por su parte, el instructor de árbitros avalado por AFA, Gustavo Vilotta, quien tampoco vio el cuestionado partido, a título de opinión personal, apuntó a la “desprolijidad que hubo en el VAR por la demora”. Pero revisando los procedimientos, aseguró que “fueron correctos porque el VAR determina que después de un gol se revisen las jugadas anteriores o las fallas; y ahí se encuentra un penal de Barracas”. “Fue una situación en un millón por la que hubo que anular un gol para darle un penal al equipo contrario, y si bien fue una situación bastante desprolija, fue lo que pasó anoche”, analizó. Y agregó: “El despeje proviene del jugador contrario porque en primera instancia no había posición fuera de juego, pero si el VAR revisa, tiene más posibilidades que los árbitros, tiene que haber encontrado la interpretación por la que fue anulado legítimamente”.En ese sentido, Vilotta refirió que hay dos cámaras que todavía tiene revisar AFA y también tienen que aparecer los audios, los que se darían a conocer esta noche, donde se aclararían las situaciones: el penal para Barracas y los audios donde los árbitros del VAR dan las especificaciones de la jugada. “La situación es irreversible, lamentablemente, para Patronato, pero cabrían las sanciones a los árbitros si algunas de las resoluciones fueron tomadas de forma errónea”, estimó.