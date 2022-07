El testimonio de joven que fue víctima del captador de futbolistas en Concordia

Emmnauel aseguró que “no fue fácil” y “hoy puedo hablarlo con más facilidad, pero en su momento quede trabado, tenía un nudo en la garganta”, comenzó el joven en su relato.Ver en los medios la detención de Martínez le trajo nuevamente los fantasmas de sus padecimientos, pero en esta ocasión el concordiense decidió compartir su testimonio para “alzar su voz”, porque “no creo que haya sido el único en Concordia".En una ocasión, “eran cerca de las 19 horas de invierno y los pibes arrancaron cada uno a sus casa. Yo me quedé solo tomando una coca con él" en una céntrica estación de servicios de calle Catamarca. "Después de entrar en confianza, tengo una parte totalmente bloqueada pero solo recuerdo que fuimos al baño y Diego me insistió en tocarme y querer hacerme sexo oral”, detalló.Acto seguido sostuvo que “no pude frenarlo, no supe cómo actuar ante esa situación. Él queriendo romper mi negación y conversarme de que eso estaba bien porque ya lo había hecho con diferentes chicos que yo conocía, algunos –en su momento- amigos míos”.El concordiense indicó que Martínez le decía “es normal que se dé, también se lo hice tal y a tal, en sus casas”, que por supuesto “yo no puedo dar nombres pero él los citaba”, indicó el joven.Finalmente, Emmanuel dejó un mensaje para otros chicos que pudieran haber pasado por la misma situación: "quiero que sepas que si te pasó algo similar con Diego Martínez, podés contarlo. Yo pude sacármelo de encima, pero hay quienes que tal vez no", concluyó. (Fuente: Diario Río Uruguay)