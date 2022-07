Jueza de Familia ordena que se inscriba a un niño como hijo de dos madres

La Justicia provincial en Corrientes ordenó al Registro Civil de la ciudad de Goya rectificar la partida de nacimiento de un niño para que conste como hijo de sus dos madres, informaron hoy fuentes judiciales."Esta es una historia de amor de dos mujeres que se conocieron, se enamoraron y luego de 5 años de estar juntas decidieron conformar una familia con hijos", señaló en su fallo la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°1 de Goya, Silvina Racigh.“El caso es el de una historia de dos mujeres que se conocieron, se enamoraron y decidieron formar una familia y para cumplir su deseo no recurrieron a un centro de salud, sino que apelaron a una inseminación doméstica realizada con gametos masculinos de un donante sin voluntad de procrear en una pareja homo-parental", añadió.Así, Juan nació del vientre de Ana, quien llevó adelante la gestación y el embarazo y el Registro Civil inscribió al niño con su apellido, por fuera de la voluntad de la pareja.Según la resolución, la determinación giró en torno a que la pareja no había contraído matrimonio al momento del nacimiento e inscripción del bebé, por lo cual, la jueza manifestó que “este tipo de unión era digno de la protección constitucional (…) Entiendo que de la correcta lectura de las normas debe permitirse que los niños y niñas nacidos de dos madres sean legalmente reconocidos por ambas, aunque estas no se encuentren casadas”.Así, la magistrada ordenó a la delegación Goya del Registro Provincial de las Personas rectificar la partida de nacimiento de Juan, nacido el 19 de octubre de 2021.Ambas registraron su unión convivencial el 14 de octubre de 2021 y se casaron el 6 de diciembre del mismo año.Por otra parte, la jueza se refirió en su resolución a las técnicas de inseminación casera que “no están contempladas en nuestro orden jurídico, pero tampoco están prohibidas” y señaló que actualmente, en muchos lugares del mundo existen en el mercado, varios kits de inseminación con libros y vídeos explicativos para poder realizar la inseminación artificial en casa, sin necesidad de acudir al especialista.“Y esto constituye (…) una realidad plausible que amenaza incrementarse”, analizó Racigh, con lo cual, el reconocimiento de estas técnicas como nueva fuente filial “marca la ruptura del nexo biológico en la procreación y representa una garantía de acceso a la libertad reproductiva de las familias en plural”, consideró.