La justicia de Ceibas investiga una denuncia por “usurpación” de viviendas

Foto: Investigan una usurpación de viviendas Crédito: FM Líder

No hubo desalojo en las casas intrusadas sino que los ocupantes se fueron por sus medios. La Justicia investiga una denuncia por "usurpación". Las familias que ingresaron a las viviendas no son beneficiarios.



Si bien llegaron a ser 20 las viviendas de IAPV construidas con fondos nacionales que fueron intrusadas por vecinos de Ceibas, este mediodía, solo quedaron tres ocupadas.



El jefe Departamental de Policía de Islas del Ibicuy, Juan José Juárez, expresó que “no hubo un desalojo, sino que las familias se retiraron por sus propios medios sin intervención de la Policía”.



“Lo que si hay ahora es un operativo preventivo para evitar que las casas sean intrusadas nuevamente”, precisó Juárez y destacó que se detuvo a dos personas –que pertenecían a las familias que hicieron la toma- por resistencia a la autoridad cuando estaban fueras de las viviendas, en la vía pública.



A su vez, el fiscal del departamento Islas, Gastón Popelka, indicó a Reporte 2820 que “hay un pedido de audiencia de restitución de inmueble solicitado al juez Ignacio Telenta, en el marco de los Artículos 73, 75 y 204, Inciso a, b y c del Código de Procedimiento Penal de Entre Ríos”.



Popelka investiga “el delito de usurpación por el Artículo 181 del Código Penal” tras una denuncia de la intendenta de Ceibas, Sabrina Olano.



En tanto, en declaraciones radiales Olano detalló que las viviendas no están terminadas aún ya que le restan construir “la infraestructura de drenajes como parte de una obra complementaria”.



Además, aclaró que “las familias que entraron en las casas no están anotados en el registro de viviendas ni tampoco son beneficiarios y por eso tuve que radicar la denuncia”.



Se tratan de un plan de viviendas de 70 casas ubicadas cerca del Polideportivo Municipal de Ceibas.