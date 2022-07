La joven que murió tras una fiesta electrónica compró el éxtasis “por Telegram”

Sociedad Joven que murió tras ir a fiesta electrónica estaba por recibirse de bioquímica

La muerte de María Agustina Di Martino , de 28 años, golpea en Córdoba. La joven falleció en el Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla luego de intoxicarse con éxtasis en el marco de una fiesta electrónica.El evento se realizó el pasado viernes a la noche en el predio de La Estación en la localidad de Malagueño. La chica, oriunda de Río Segundo, consumió metanfetaminas que le causaron un edema cerebral. Fue trasladada al mencionado centro de salud, donde finalmente murió horas después.El caso provocó una gran conmoción y la Justicia se encuentra investigando. La última novedad fue la detención de un hombre de 26 años en barrio Parque San Vicente de la ciudad de Córdoba. El aprehendido está acusado de haberle vendido la pastilla de éxtasis a Di Martino.Mientras se aguardan más novedades alrededor de la causa, desde la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico revelaron cómo compró la droga la víctima."En este caso, la transacción se hizo por Telegram", afirmó el fiscal Marcelo Sicardi. Y agregó: "A veces este método hace dificultoso encontrar la identidad de la persona, pero esta vez lo logramos gracias a los recursos con los que contamos".Sicardi aseguró que el detenido "no tiene antecedentes", aunque se comprobó que "era un vendedor habitual" de drogas a través de esta plataforma de mensajería.Además, el fiscal confirmó que la venta del éxtasis se llevó a cabo en Córdoba "antes de la fiesta" y no dentro del boliche La Estación. "Las personas que le han comprado, que no fue una sola sino varias, luego lo consumieron minutos antes de ingresar al predio del evento", concluyó. (El DoceTV)