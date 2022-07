Cooperativa de recicladores impide el ingreso de camiones con basura

La cooperativa "Tierra de Palmares” que tiene su a cargo de la gestión de residuos sólidos urbanos de la localidad de Pueblo Liebig, departamento Colón, iniciaron una medida de fuerza y solicitan establecer un diálogo con las autoridades municipales.



El pasado jueves la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) cortó el suministro eléctrico de la planta de residuos por falta de pago, y ello dejó al descubierto diferencias entre la municipalidad y cooperativa.



En declaraciones a Elonce, Rubén Ojeda, responsable de la planta de reciclado contó que “iniciamos una protesta pacífica en la que no dejamos ingresar los camiones de basura debido a que no tenemos luz para tratar esos residuos”.



“Hemos llamado al diálogo y solicitado que el Intendente nos reciba porque queremos seguir trabajando, pero sin luz no podemos y si dejamos entrar los residuos a la planta corremos un enorme riesgo ambiental y sanitario y nos van a acusar de que estamos incumpliendo. El costo de procesar es elevadísimo y nosotros no lo podemos pagar”.



En este sentido, contó que “la municipalidad era la que venía pagando, era el costo que asumía, pero de un día para el otro, por una cuestión que para nosotros es política, decidió cortar la luz y dejar a 14 familias sin trabajo”.



“Pedimos renegociar el contrato que va en contra de la cooperativa, nos exigen un montón de cosas, hacernos cargo de la planta y de los dos basurales, pero la realidad es que la municipalidad no aporta nada. Todo lo que se ha hecho es con inversión de la cooperativa, haciendo lo imposible para cumplir con un contrato nefasto”, manifestó.



Finalmente, Ojeda expresó que los integrantes de la cooperativa quieren trabajar, “no necesitamos planes, queremos que nos reconecten la luz y seguir generando puestos de trabajo genuinos”. Elonce.com