La justicia argentina ordenó a una madre restituir al hijo a su padre en España

Foto: Padre e hijo de regreso en Mallorca. Crédito: Diario de Mallorca

La Justicia marplatense ordenó días atrás que un menor fuera restituido a su padre en España, luego de que su madre lo trasladara hacia Argentina sin permiso ni aviso previo durante varios meses.



La pareja se había separado tiempo atrás entre denuncias cruzadas por malos tratos y, según informó El Diario de Mallorca , el niño vivía con la mujer. De todas formas, el hombre identificado como Matías Martínez disfrutaba de un amplio régimen de visitas. En ese contexto, ninguno de los dos podía llevarse al pequeño al extranjero, sin el consentimiento del otro, lo que finalmente ocurrió.



Conforme citó el medio digital ibérico, ambos son argentinos y habían llegado a España años atrás en busca de un futuro mejor. Inclusive, el hijo de ambos ya se encontraba escolarizado en Mallorca y gozaba de distintas amistades cuando su madre decidió incumplir el trato.



Un día, conforme citó el medio digital, la mujer tomó a su hijo y acogiéndose a un programa de retorno de extranjeros financiado por el gobierno español, decidió volver a Argentina. No dijo nada a Matías hasta que llegó a al país. Ni siquiera lo llamó: le envió un mensaje telefónico comunicándole su decisión de no volver a la isla.



Ese mensaje se convirtió en un golpe para Martínez, que se encontraba solo y sin saber qué hacer, aunque la esperanza de recuperar a su hijo, era su principal preocupación. Varios meses pasaron y el hombre estaba convencido de que no volvería a ver al niño.



Las abogadas Catalina Vanrell y Aina Tébar comenzaron a asesorar a Martínez, a quien aconsejaron presentar una denuncia en la Guardia Civil, que llegó al Juzgado de Instrucción Nº 8 de Palma de Mallorca. En ese momento, la mujer comenzó a ser investigada por el delito de sustracción de menores y desobediencia.



Por este motivo, la Justicia española ordenó la búsqueda de la mujer e Interpol la encontró en un domicilio de Argentina, donde debió iniciarse otro complejo proceso judicial. En este marco, un juzgado de Mar del Plata inició el estudio del caso, les tomó declaración a la madre, y al padre por videoconferencia.



Después de un tiempo de investigación, Martínez pudo demostrar que el niño tenía su vida organizada en Mallorca, donde había crecido, estaba escolarizado y tenía a todos sus amigos. Entonces, la Justicia marplatense aplicó el acuerdo de la Haya, que resuelve casos como éste y tomó una decisión por el bien del niño: a pesar de que tanto su padre como su madre tienen nacionalidad argentina, decidió que debía regresar a España y así lo acordó.



Días atrás, Martínez tuvo que viajar a Mar del Plata en busca del niño. Según trascendió, se presentó en el domicilio de su expareja pero no la encontró a ella ni tampoco al niño, por lo que tuvo acudir nuevamente a la policía -esta vez argentina- para denunciar esta situación.



Cuando parecía que la situación volvería a complicarse para el hombre, la mujer recapacitó y decidió que era mejor no empeorar más la situación. Finalmente, llevó al menor al juzgado, que se entregó a su padre.



Ahora, tanto Martínez como el niño ya están de vuelta en Mallorca. El niño empezará en septiembre el colegio y el hombre luchará ahora por conseguir su custodia definitiva en pos de evitar que su madre vuelva a llevárselo.



Por su parte, las abogadas Vanrell y Tébar adelantaron a la prensa balear que analizan la posibilidad de demandar al Estado español por haber permitido que la mujer se fuera sin problemas de España con el menor, cuando existía una orden que lo impedía si no presentaba antes de salir del país el consentimiento del padre.