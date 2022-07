Se derrumbó una casa en la barranca del río y rescataron a personas atrapadas

Aún hay un hombre entre los escombros



Así quedó la casa que se derrumbó cerca de la barranca del río, en Superí al 200, en la zona norte de Rosario https://t.co/4lvywTudjC pic.twitter.com/mTqq5dJXEO — Rosario3.com (@Rosariotres) July 25, 2022

El derrumbe de una casa ubicada en la zona norte de Rosario, sobre la barranca del río Paraná, dejó personas atrapadas y se generó un amplio despliegue de rescate en el anochecer de este domingo.Se trata de una vivienda de tres pisos ubicada en calle Superí al 200 y por razones que se investigan, pasadas las 19 se desmoronó. Al parecer sus tres moradores estaban adentro: un hombre, llamado Luis, su hijo y un inquilino de nombre Facundo, que vivía en la planta alta.El primero de ellos pudo ser retirado del lugar, herido pero al parecer no de gravedad. Luego retiraron a otra víctima con vida.Varias unidades de bomberos, ambulancias, policías y de Litoral Gas -se sentía olor a gas en la zona- trabajaban en el lugar, sobre la plaza Santos Dumont, en medio de una gran tensión mientras rescatistas intentaban identificar voces entre los escombros para dar con las personas damnificadas por el siniestro que restaban encontrar.Testigos señalaron que la estructura de la planta baja estaba firme y se habrían caído los pisos superiores de la casa.Gonzalo Ratner, de Defensa Civil municipal, dijo a El Tres que se activó el “protocolo de derrumbe” en el área, donde analizaban también “la estructura, por la seguridad de quienes están trabajando”.Los Bomberos trabajaron toda la noche para encontrar a las personas atrapadas entre los restos de la vivienda de tres pisos y lograron liberar al dueño del inmueble y a un inquilino.Falta liberar al hijo del dueño, un hombre de unos 50 años, y trabajaban con perros para intentar ubicarlo entre los escombros. Un bombero señaló que no tienen indicios auditivos; es decir, que no lo escuchan entre los restos de la vivienda que se desplomó. (Rosario 3)