Patio gastronómico y espectáculos: Oro Verde vivió la Fiesta Regional del Locro

La sexta edición de la Fiesta Regional del Locro se realizó este domingo en el predio municipal de Oro Verde.En el lugar hubo patio de comidas, donde hubo mesas y sillas disponibles para degustar las porciones de locro y una gran variedad de comidas típicas. También hubo cantina, feria de artesanos y productores populares.En el inicio del evento se hizo un reconocimientos a los empleados que cumplen 25 y 35 años de trabajo y también hubo entrega de dos placas recordatorias a los familiares de José Luis Dumé y Sergio Díaz.transmite el evento en vivo en el marco deSe presentó la Orquesta de Costa A Costa y Ballet Folklórico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uner, Palmae, Tropical Oro Verde y Los Majestuosos del Chamamé.También tocó La Súper Banda Estrella y Corcho González y su conjunto.El intendente de la localidad, Oscar Toledo, dijo que “se cumplen 35 años del municipio, hubo entrega y reconocimientos a empleados municipales que hoy ya no están y otros que son un ejemplo, que son los primeros en llegar y los últimos en irse. Tenemos un personal que vale la pena, trabaja por su comunidad”.Comentó que “estamos felices porque todos pudieron disfrutar el evento. Todas las instituciones están trabajando para juntar peso a peso para funcionar lo que queda del año. La gente está feliz, hay un ambiente de alegría, ya lo vivíamos días atrás. Uno como intendente está orgulloso de conducir esta localidad”.Desde un puesto que comercializa productos tejidos, señalaron que “somos de Oro Verde, esta es una de nuestras grandes fiestas y la estamos disfrutando muchísimo”.“Vendemos gorros, cuellos, sombreritos, banquetas con animales, atrapasueños, boinas. Tenemos muchas cosas para ofrecer. Hay variedad”, comentó la vendedora.Nidia, una mujer que vende artesanías, relató que “hago vitrofusión, vidrio horneado a 800 grados. Es complicado de hacer, pero es bastante caro. A mí me encanta. Reciclo botellas también. Es la primera vez que participo de la feria, soy de Paraná”.Una pareja de feriantes, contó que “hay mucho movimiento y la fiesta está re linda. Vendemos distintas artesanías, mates, aros, ponchos y demás”.Horacio, uno de los cocineros, contó que “el locro no tiene mucho secreto, es todo cariño. El gustito que le da panceta es muy bueno, no uso aceite para fritar la cebolla. Tiene mucha verdura, huesito de chancho, chorizo, de todo. Desgrasamos todo un día antes. Cuanto más carne, huesito y chorizo mejor para la gente”.“Empezamos a las 17 hasta las 22 de este sábado con la preparación. A las 11 de la mañanade este domingo hicimos las entregas a quienes habían encargado", comentó.Señaló que "la plata que juntemos es para la parroquia de Oro Verde, estamos haciendo las aberturas del nuevo templo. A todo lo que hacemos lo lleva la gente y por eso le agradecemos”.Una mujer oriunda de Paraná comentó que “es la primera vez que venimos, nos gustó mucho. Comimos locro, bondiola, estuvo muy bueno. Nos quedamos a disfrutar de todo el día”.Otra joven, de Viale, señaló que “vinimos a comer un rico locro. Lo acompañamos con agua saborizada y un vinito”.Una mujer llegó desde Paraná para disfrutar del evento. “A mí no me gusta el locro pero a mi compañero sí, por eso lo acompaño. Yo elijo un choripán. El día está hermoso”, agregó."El locro estuvo riquísimo. El día estuvo muy lindo, estas fiestas nos encantan, nos unen. Es la primera vez que venimos, somos de Paraná. Volveremos porque estas cosas hacen falta. Estuvimos mucho encerrados y esto nos hace bien", dijo una mujer.Un niño señaló que "soy de Oro Verde, me gusta la fiesta, estuve paseando por todos lados. Fui al pelotero a jugar y después comí un choripán".Los espectáculos musicales fueron la una de las grandes atracciones de la jornada, donde la gente pudo disfrutar de buena música y acompañó las presentaciones con palmas y bailes.El grupo musical hizo vibrar y bailar a todos los presentes como hace 27 años. Gustavo y Guillermo, integrantes de la banda, dialogaron con las cámaras luego de la su presentación.“Fue un show espectacular donde la gente pudo disfrutar con nosotros. Oro Verde nos recibió con mucho cariño”, expresó Gustavo. “Somos parte de esta localidad, nos sentimos en casa”, dijo.El grupo musical tiene un gran repertorio musical que demanda de mucho ensayo y trabajo. “La pandemia nos dio tiempo para prepáranos mejor para volver a los escenarios. El público se renueva y hay que ir adaptándonos a los nuevos tiempos”, agregó Guillermo.Según comentó, este año tienen muchas fechas reservadas: “vamos a recorrer varias provincias del país. Estamos muy contentos”. El grupo musical está preparando un nuevo disco con temas propios.“Queremos seguir creciendo y agregar más músicos que toquen otros instrumentos. Estamos creando mucha música nueva”, finalizaron.El grupo chamamcero, oriundo de Oro Verde, deleitó a su público con un repertorio folclórico.“Estamos muy contentos por el evento y por el tiempo que nos acompañó. Fue una tarde hermosa”, dijo el cantante. Seguidamente agregó: “por suerte a la gente le gustó el cancionero que preparamos y pudieron bailar”.“Estamos muy agradecidos por la invitación”, mencionó. El grupo contó que se formó durante la pandemia y fue un gran desafío poder mostrar lo que hacen.