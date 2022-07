Declarará el policía que baleó a Chano y pedirá sobreseimiento de la causa

El oficial Facundo Amendolara, el policía que le disparó al músico hace un año cuando se encontraba en medio de una crisis psiquiátrica, se presentará a declarar por primera vez y pedirá su sobreseimiento de la causa, informó su abogado.



A un año del incidente en el que el músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue baleado en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz durante una crisis psiquiátrica causada por el consumo de estupefacientes, el policía que le disparó se presentará a declarar espontáneamente y por primera vez, y dará su "versión de los hechos", tras lo cual, su abogado pedirá nuevamente su sobreseimiento.



Fernando Soto, el abogado defensor del oficial Facundo Amendolara, informó este domingo a Télam que el efectivo va a declarar este martes ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, Alejandro Irigoyen, quien lo indagará por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial".



"Él ahora elige declarar porque cuando pedimos el sobreseimiento, el juez dijo que no se le había tomado indagatoria", explicó Soto, quien había solicitado la desvinculación definitiva del expediente para su defendido en mayo pasado, lo cual fue rechazado por el juez de Garantías 2 de Campana, Julio Andrés Grassi.



Según había expresado el magistrado en su fallo de aquel entonces, "el órgano persecutor no ha determinado aún las circunstancias fácticas de la o las conductas que pretende, o no, atribuirle al imputado".



"(Amendolara) quiere que escuchen su versión de los hechos y luego que resuelvan. Si consideran que deben elevarlo a juicio, que lo digan. Esa situación me parecería una locura", señaló Soto respecto de la declaración de su defendido, la cual se llevará a cabo el día en que se cumple un año de ocurrido el hecho.



Además, el letrado anticipó a Télam que "inmediatamente después" de que Amendolara se presente a declarar, pedirá nuevamente su sobreseimiento. "Yo creo que es muy probable que sea sobreseído, pero a veces en la Justicia el sentido común no es el más fuerte de los sentidos", opinó el abogado y agregó que la causa se mantiene "sin movimiento" hace casi un año.



En tanto, fuentes judiciales precisaron a Télam que todas las pericias que fueron solicitadas por la fiscalía y por la defensa "ya están incorporadas en la investigación".



A su vez, Soto afirmó que está "totalmente acreditado" que su defendido "obró en legítima defensa" ante el "serio riesgo de que Chano lo apuñalara con una cuchilla de 20 centímetros".



"Chano estaba en una situación de inimputabilidad, lo cual fue establecido con una pericia psiquiátrica forense. Estaba en un cuadro de hiperactividad de psicosis, post-consumo de estupefacientes, y que en el momento en el que el oficial Amendolara disparó, él se encontraba a una distancia de entre 1 metro y 1 metro y medio de distancia. Esto quedó establecido por las pericias y por los médicos, paramédicos, que estaban presentes", detalló el letrado.



Madrugada de furia



El hecho ocurrió el 26 de julio del año pasado, en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien estaba bajo una crisis vinculada al consumo de drogas.



Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar a Amendolara, quien le efectuó un balazo que hirió al músico.



A raíz de las heridas, Chano estuvo internado 18 días en el Sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. Luego, fue trasladado a un centro terapéutico ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, para tratar sus adicciones.



Dos meses después del incidente, el policía le envió un mensaje al músico en el cual le dijo que se "alegraba de su recuperación".



"Hola, Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutarlos día a día, renovarles una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos", le escribió Amendolara al exlíder de Tan Biónica.



A ese mensaje, Chano respondió que "se alegraba mucho de que él también esté bien", que "no había ningún tipo de rencor", y "le mandaba un abrazo grande", según confirmó el abogado Soto.



En tanto, Chano volvió a los escenarios el 4 de noviembre del 2021 con localidades agotadas en el estadio Luna Park, por lo que debió agregar una nueva función, y ante el público manifestó: "Quiero pedirles perdón por preocuparlos, voy a cambiar".



Sin embargo, en abril de este año Chano volvió a quedar internado en una clínica de salud mental en el barrio porteño de Almagro para continuar su tratamiento contra las adicciones.



Sobre el estado actual de salud de Charpentier, su madre Marina dijo a Télam que su hijo tiene "días mejores y otros difíciles", pero que "siempre está dando batalla".