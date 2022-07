Amiga de ciclista chocado: “Siempre volvíamos juntos, ese día tomó otro camino”

Marcha

i”, expresó uno de los amigos de Santiago Panozzo y contó que decidió dejar todas las ocupaciones para acompañar a la familia del chico que permanece en estado delicado en la terapia intensiva del Hospital San Martín.El joven ciclista de 19 años se encuentra con asistencia respiratoria, luego de haber sido operado y estas 72 horas “son claves en su recuperación”.Panozzo fue atropellado y abandonado por un automovilista que se dio a la fuga tras el choque ocurrido en Newbery y Mihura, de la ciudad de Paraná.Juan Martín Bustamante, el conductor de la camioneta Renault Duster que colisionó al joven ciclista el martes por la tarde, se presentó en la mañana del jueves en la sede de la Fiscalía, junto a su abogado defensor. Luego, por decisión de la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, quedó con prisión preventiva domiciliaria por 30 días. El conductor fue imputado el delito de Lesiones por el choque al ciclista pero no por haber huido y permanecer unas 36 horas en esa condición.Este sábado realizarán una marcha en nombre de Santiago. La convocatoria será a las 12 del mediodía en calle Mihura y Jorge Newbery, donde el joven fue atropellado y abandonado por un automovilista que se dio a la fuga.“Queremos manifestarnos para que este hecho no quede impune. Hoy le tocó a Santiago, pero mañana le puede tocar a cualquiera y esto no puede quedar así”, indicó a, la tía del joven. “Vamos a pedir justicia y pedimos el acompañamiento de todos”, afirmaron.Un joven de 19 años, amigo de Santiago, mostró su impotencia afirmando: “Es lamentable que los ciclistas siempre sufran accidentes, en este caso no fue culpa de Santiago; fue por culpa de alguien al que no le importó nada, le dio igual todo”. Y prosiguió afirmando: “No se puede andar tranquilo en bici, los otros vehículos no respetan nada, no ponen guiño, no ponen balizas. Voy todos los días en bici a la facultad, veo siempre la misma situación. Esta vez le tocó a Santi, lo chocaron de atrás y que lo dejaron tirado como si no fuera un ser humano, es repudiable lo que pasó”.Brenda, una compañera del gimnasio de Santiago contó que ese día salieron juntos de entrenar y cada uno tomó su propio camino. “Siempre volvíamos juntos, ese día él tomó otro camino y le pasó esto. Me hubiese podido pasar a mí o a los dos juntos”, afirmó la chica que destacó que aún no puede creer lo que está viviendo su amigo.“Ese día (el del siniestro) íbamos por rutas diferentes; en calle Zanni me pasó una camioneta que iba muy rápido y pasó varios autos. Llegué a mi casa y le avisé a Santiago, pero nunca recibí su mensaje. Cuando me enteré, quería que sea mentira. Tenemos que tener esperanza que él va a salir adelante”.