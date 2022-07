Ex soldado inglés entregará el casco que perteneció a un veterano entrerriano

Foto: Daniel Sírtori combatió con el Batallón de Infantería Marina 5 Crédito: Chajarí al Día

La causa Malvinas late en el corazón de cada argentino. La historia de la guerra entre Argentina y el Reino Unido genera, 40 años después, todo tipo de sentimientos y emociones. Los veteranos de guerra son los protagonistas, los que están y los que se fueron. Entre los que se fueron años después del conflicto, está el chajariense Francisco Daniel Sírtori.



Y el presente trae a su familia y a sus camaradas un momento inimaginable. El casco del ex soldado cuya desaparición física se produjo en junio de 1999, viajará desde el Reino Unido hasta Chajarí. El ex soldado británico, Mark Eyles Thomas, visitará en septiembre esa localidad entrerriana para entregar el casco que perteneció a Sírtori. Así lo confirmó Virginia Sírtori, hija del ex combatiente.



El contacto se realizó a través de Agustín Vázquez, un santafesino seguidor de la causa Malvinas. Thomas llegará a Entre Ríos junto a su esposa y hará entrega personalmente del casco M1, el que utilizaba Sírtori cuando combatió por la patria con el Batallón de Infantería Marina 5 (BIM5).



La intención de la esposa de Sírtori, Cristina Vello y de su hija Virginia es entregar el casco en custodia a la Sala Evocativa Malvinas, recientemente inaugurada en Chajarí.



Más adelante se conocerán detalles en cuanto a la ceremonia de entrega y recepción de un elemento tan preciado para la familia y para la causa Malvinas.



Francisco Daniel Sírtori nació el 27 de junio de 1962, hijo de Matilde Debona y Francisco Sirtori. Al igual que la mayoría de los jóvenes, a principios de la década del 80 ingresó al servicio militar obligatorio. Integró el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM 5), en la ciudad fueguina de Río Grande, Llegó el conflicto y ahí estuvo “el gringo”, como lo llamaban sus amigos, integrando el escuadrón argentino más fuerte del conflicto bélico.



Volvió, desarrolló su oficio de mecánico y formó su familia. Un día, el 3 de junio de 1999, cuando tenía 37 años, una esposa y una hija, decidió partir. Habían pasado 17 años desde que regresó de Malvinas, 17 años en los que tal vez hizo mella el olvido. (Fuente: Chajarí al Día)