La madre de Marita Verón sigue su lucha contra la trata: denunció un prostíbulo

Este es el momento en que Trimarco se presentaba en el departamento investigado pic.twitter.com/WU6T8guWAV — Mariana Romero (@MarianaR31) July 21, 2022

Susana Trimarco, madre de Marita Verón, lleva adelante la Fundación María de los Ángeles que rescata y acompaña a mujeres víctimas de trata. Durante el mediodía de este jueves, ella junto a un grupo de colaboradores y periodistas se presentaron en un departamento del microcentro tucumano para desbaratar un prostíbulo.Todo ocurrió en un edificio de la calle 25 de Mayo al 300 a partir del reclamo de vecinos que advirtieron que el departamento era utilizado como probable lugar de explotación sexual. En el inmueble había dos mujeres y un hombre.Según la denuncia pública de Trimarco, que está a cargo de la Fiscalía Federal 1, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), “por la mañana entran entre 30 y 40 tipos; por la tarde, otros 30 o 40 tipos. A la mierd… ¿tanta familia tiene? Los vecinos se quejan porque no pueden dormir; cuentan que tienen que poner la televisión a todo volumen y que los chicos preguntan: mamá, ¿por qué llora esa señora? ¿Por qué se queja? ¿Tiene covid-19?”, comenzó diciendo la mamá de Marita Verón a medios de Buenos Aires.Además, criticó al Juzgado Federal porque “no había ordenado un allanamiento" y expresó su disgusto al señalar que un funcionario de tribunales federales de calle Las Piedras al 400 habría interferido para que esa medida no se concretara de manera oportuna, ya que viviría en el mismo edificio.Como la justicia no actúa rápido y el tiempo es imprescindible en casos como los denunciados, ella misma se acercó al lugar, golpeó la puerta y estuvo cara a cara con el supuesto responsable de los hechos. La periodista Mariana Romero contó el minuto a minuto en un hilo de Twitter.Romero narró lo sucedido, las denuncias realizadas y acompañó con un video de Trimarco golpeando la puerta del departamento y acusando de forma directa al inquilino. "Están prostituyendo mujeres, y eso es ilegal. Entran y salen tipos acá. Hay una denuncia en el juzgado federal y denuncias del edificio", se la escucha decir.Tras dos horas esperando que alguien de la justicia se presente en el lugar, Romero escribió: "Los periodistas, sin viáticos, a pie tardaron 15 minutos en llegar. A la Justicia se ve que le está costando un poquito más". También mencionó que el hombre "entra y sale del departamento llevándose cosas".Con el correr de la noticia, se presentó la dueña del inmueble y denunció frente a las cámaras que el contrato temporal venció el 1 de junio y no se fueron. Debió iniciar acciones legales. También confirmó que los vecinos se quejaban por ruidos.Tres horas pasaron de la llegada de Trimarco, sin embargo la policía no se presentó. Fue entonces cuando el denunciado junto a su pareja se fueron junto a la chica que supuestamente "estaba atendiéndolos" porque era "enfermera".Horas más tarde, la periodista escribió en su red: "Son las 16:30 y ya aparecieron tres víctimas. Hablé con las tres. Los relatos son detallados y coincidentes: ahí funcionaba un prostíbulo".