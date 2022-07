Incendios forestales: “no son naturales, son accidentales o intencionales”

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniel García, dialogó con Elonce para dar detalles de los focos activos de incendios que se registran actualmente en la provincia.“Actualmente tenemos un pequeño foco frente a la localidad de San Nicolás. Mañana se armará un comando para poder combatir el fuego. Los incendios que estaban prendidos hace dos días, ya no están con fuego, pero si con columnas de humo”, informó a Elonce.Seguidamente, agregó: “Nos preocupa el humo y las cenizas que llegan a las ciudades. Pero también porque reducen la visibilidad en las rutas y pueden producir accidentes viales”.Sobre el origen de los incendios, García señaló que “son diversos”. “Trabajamos en conjunto con Victoria que hacen relevamientos de la traza vial y en esos trabajos se detectan muchos incendios producidos por fuegos de asados mal apagados, quema de residuos o la quema de pasto de la gente que vive en las islas. En menor medida, se detectan restos de cigarrillos que se arrojan en el pavimento, pero que con el viento llegan hasta las islas”.Además, la funcionaria provincial señaló que otra causante es la sequía “producto del invierno y la falta de lluvia. La vegetación se seca por la helada y le sumamos la falta de lluvia, y de ríos y arroyos interiores inexistentes provocados por la bajante del río Paraná. Hay una condición climática y de material combustible muy grave y si le añadimos que la gente no toma conciencia, esto cada vez es más grave. Los incendios no son naturales, son ccidentales o intencionales”.“El personal de incendios forestales, pasan horas y horas trabajando en los focos. Hay gente que pasa cuatro o cinco días sin salir del comando, es un trabajo realmente a destacar. La provincia de Entre Ríos, de Santa Fe y el gobierno nacional está trabajando y nadie rechaza a nadie”, mencionó.La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, mencionó que se trabaja mucho en “concientización, pero la gente no se hace cargo de la responsabilidad que le toca y eso algo que nos afecta a todos”, dijo.