No aparece el ganador de $192 millones del Quini: “Espero que venga y me cuente”

El cartel en la puerta de una agencia del barrio Los Bulevares de Córdoba anunció un nuevo millonario: “Vendimos el premio del Quini 6 Revancha, $191.991.546. Felicitaciones al ganador”. Es que en las últimas horas se realizó el popular sorteo y una sola persona fue la beneficiaria del gran premio.Este domingo, en la modalidad Revancha del juego, un afortunado acertó los seis números: 04, 06, 10, 16, 19, 30.Daniel, el dueño de la agencia, contó que está muy feliz y espera que sea alguien del barrio. “Hace 35 años estoy acá, esta era la peluquería de mi abuelo y que haya salido un ganador es una alegría muy linda”, expresó.El agenciero confesó que tiene un cliente especial que en primer momento creyó que era el ganador. “Él tiene una jugada fija del Quini 6 y yo me acuerdo sus números. Cuando escuché los ganadores me sonaban tres de su tarjeta y lo llamé”, comentó. “Le dije, ‘Pablo, ¿porqué no te fijas si sos vos?’ Me sonaban el 4, el 6 y el 10 pero finalmente no era”, lamentó el hombre.Por su parte, Pablo, el casi ganador, contó cómo vivió ese momento. “Eran como la 01:00 y veo que me llama. Pensé que le había pasado algo, pero me dijo que me fije mi boleta porque había vendido el primer premio. Casi me muero”, confesó.“Seguimos buscando al afortunado o afortunada”, concluyó Daniel en dialogo con TN. El agenciero, por ser el vendedor del ticket ganador se llevó un premio de más de $2 millones.