Miles de dólares en basural: conjeturas en el pueblo, tras el hallazgo

Sociedad Un ropero abandonado en un basural tenía bolsas con miles de dólares

El hallazgo de miles de dólares en un basural de la localidad santafesina de Las Parejas generó un sinnúmero de conjeturas y movilizó a vecinos que siguieron buscando dinero, incluso por la noche y munidos de linternas.A los rumores sobre el monto encontrado (se llegó a decir que eran más de 100 mil dólares) se sumó la teoría de que serían de alguien recientemente fallecido, que dejó ese legado sin que los herederos lo supieran.Todo esto fue, sin embargo, relativizado por el intendente local, Horacio Compagnucci, quien aclaró que "en los pueblos estas cosas circulan y en seguida surgen las teorías. Como el lugar de donde salió el dinero era un mueble viejo, que se rompió cuando lo impactó una topadora, surgió la idea de que los dueños podían haber fallecido. Pero la verdad es que todo está en el terreno de las especulaciones. El episodio fue muy rápido; el lunes, un empleado municipal encontró una parte, y como se corrió la voz, empezaron a ir los otros. El martes hallaron una parte más, y después todo se terminó. Hoy miércoles ya se está empezando a calmar la cosa", le dijo el mandatario aLas Parejas es una ciudad del departamento Belgrano, ubicada a 24 kilómetros de las cabecera departamental Las Rosas y a unos 98 kilómetros de Rosario. Tiene aproximadamente 17 mil habitantes y forma parte, con Cañada de Gómez y Armstrong, del Cluster de la maquinaria agrícola. Junto a las localidades de Armstrong, Bouquet, Montes de Oca, y Tortugas forma parte del Consorcio Departamento Belgrano del plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Empero, como todas las ciudades, tiene su vertedero, ubicado en el vértice de dos caminos sin pavimentar (uno se identifica como Avenida 17) al este de la ciudad.Allí, un grupo de empleados municipales halló billetes estadounidenses que estaban en una bolsa dentro de un armario descartado. Según las versiones, una topadora había roto el sábado un mueble desechado con bolsas en su interior, pero recién el lunes los operarios vieron que había dinero.. “No había visto nada, me di cuenta de que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, señaló uno de los trabajadores municipales al ser consultado por esa emisora. Cirstian Rosso, periodista del medio, contó que fue un empleado de nombre Raúl (su apellido sería Núñez) quien rompió el ropero con la topadora, sin percibir que en su interior había dinero. Dijo el periodista que era un mueble antiguo, que quizás el dueño haya sido una persona que había ahorrado, guardó y falleció, sin que sus familiares supieran del botín. Y que serían unos 15 empleados los que se vieron beneficiados.Rosso aclaró que Las Parejas es una ciudad con empleo casi pleno, con la industria metalmecánica, y que son pocos los changarines que rondan el basural. Por eso, la cantidad de gente que se agolpó el martes para buscar plata era una postal absolutamente inusual.Compagnucci, en tanto, buscó este miércoles bajar un poco la locura en torno al episodio. "Fue furor durante dos días, pero ahora ya empieza a calmarse. Claro, no todos los días una pueblo tiene una noticia así, pero por suerte ya está pasando toda esta fiebre", aseguró este miércoles. De todos modos, es de esperar que la gente busque más, pese a los controles que se pusieron para que los vecinos no siguieran hurgando.