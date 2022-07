Hallaron más dólares en basural: municipio puso seguridad privada

Vecinos de la localidad santafesina de Las Parejas hallaron más dólares billete en un basural de esa ciudad, luego de que empleados municipales encontraran, el lunes, unos U$S 50.000 en una bolsa, lo que obligó al intendente local a llevar seguridad privada “para asegurar el mejor clima posible”.“Los empleados encontraron bolsas con billetes de dólares y eso generó todo un ruido en la ciudad”, explicó Campagnucci en declaraciones a FM Sol Play.Tras el hallazgo del lunes, cuando empleados municipales que trabajaban en el lugar hallaron una bolsa con U$S 50.000, que aparentemente estaban en un ropero arrojado al basural, durante la jornada aparecieron más billetes.Uno de los trabajadores del lugar dijo a medios locales que un joven se llevó ayer parte del misterioso botín.“Lo llevaba abrazado el muchacho”, dijo, mientras los vecinos estimaban que se había alzado con unos U$S 20.000, aunque es imposible precisarlo.Decenas de vecinos llegaron también hasta el basural, ubicado en un extremo del pueblo, para probar su suerte.“Esto originó que muchas personas de la ciudad llegaran al predio en busca de este tesoro, y el martes por la mañana volvieron a encontrar otra bolsa con algo más de dinero”, afirmó el intendente Campagnucci.Además, el jefe comunal señaló que “tuvimos que trabajar con personal de seguridad privada para tratar de asegurar el mejor clima posible” entre los buscadores.Según el testimonio del conductor de una topadora municipal, el dinero habría estado en un viejo ropero arrojado al basural, que él enganchó con la máquina el fin de semana, sin advertir que allí había billetes estadounidenses.Por ahora, sigue siendo un misterio cómo llegó ese “tesoro”, como lo calificó el intendente, hasta el basural de Las Parejas, una zona agrícola del sudoeste santafesino conocida por sus fábricas de maquinaria para el agro.