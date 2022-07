Una enorme roca se desprendió de la Cueva de las Manos y destrozó una pasarela

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El desprendimiento de una roca de entre 50 y 100 kilogramos provocó la rotura de la pasarela frente a las pinturas rupestres de unos 10.000 años de antigüedad en el Sitio Cueva de las Manos, designado Monumento Histórico Nacional y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el noroeste de Santa Cruz.



“Este fin de semana se produjo un desprendimiento de roca del farallón que cayó sobre el deck justo frente de las pinturas rupestres en Cueva de las Manos e hizo un desastre”, dijo Juan Enrique Nauta, director del Sitio.



Afortunadamente no hubo lesionados “ya que no había ni visitantes ni gente del Parque en el lugar y el patrimonio, que son bienes no recuperables ya que estamos hablando de 10.000 años de antigüedad, está intacto”.



El funcionario dijo que se trató de una roca de entre 50 y 100 kilogramos que se desprendió del farallón, que tiene unos 120 metros entre la cumbre y el sendero, y que su caída fue como “un misil”.



El director del Sitio arqueológico dio cuenta que el domingo no hubo visitas y el personal del Parque Provincial se encontró con el sector de pasarela destruido por la roca durante un recorrido de inspección.



“Todavía estaban cayendo algunas piedras, por eso hemos decidido cerrar el sendero hasta que se estabilice esto y hacer algunos estudios en el lugar para ver si esta roca grande que cayó no desestabilizó a algunas otras”, añadió.



Nauta afirmó que fue “un accidente natural” y explicó que en el lugar ubicado entre Perito Moreno y Bajo Caracoles en el noroeste provincial “tenemos una gran amplitud térmica con temperaturas de hasta 36 grados centígrados en verano y en invierno de 17 o 18 grados bajo cero”.



“Hubo una nevada hace una semana más o menos y se puede haber filtrado agua, después mucha escarcha y eso rajó y se produce este efecto, algo totalmente natural”, evaluó.



El Sitio Cueva de las Manos está abierto todo el año, aunque en esta época invernal son pocas las visitas.



Una Comisión de Sitio Cueva de las Manos es integrada por Nación a través del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl) y Monumentos Históricos entre otros organismos; el Gobierno provincial, Cultura, Turismo y Consejo Agrario Provincial (CAP), este último es autoridad de aplicación por tratarse de un Parque Provincial.



La Municipalidad de Perito Moreno por su parte, tiene a su cargo la administración desde hace más de 30 años.



Las pasarelas fueron construidas en 2008/2009, en una obra de la Dirección de Arquitectura de la Nación y fueron acondicionadas “a nuevo” en 2021, además de tener un mantenimiento permanente, informó el director.



“Entre todos vamos a tratar de buscarle la solución, lo más importante ahora es analizar los daños, presupuestar y hacer un estudio geológico para asegurarnos de que no hay peligro”, concluyó.