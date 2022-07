“Uno no se recupera de esto”, dijo el padre de una joven fallecida en la AMIA

A 28 años del atentado en la sede de AMIA, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y castigos a los responsables que, aún hoy, siguen impunes.Este miércoles se realizó un acto en la ciudad de Paraná, más precisamente en la Plaza 1º de Mayo donde está emplazado el monolito que recuerda a los 85 fallecidos. Del mismo participó, padre de Paola, una joven que integra la lista de víctimas fatales. En una emotiva entrevista con, reveló que su hija había asistido al edificio de la mutual por pedido suyo y de su esposa para colaborar con un trabajo del que formaban parte. Además contó que habla con su hija y ella le dice:“Para mí es un honor que me hayan invitado y estar en el acto, transmitir lo que uno siente,”, dijo Luis y recordó aquel trágico día en el cual perdió a una de sus hijas, de tan sólo 21 años.“Mi señora Ana y yo éramos auditores de AMIA,”.“Nosotros teníamos una oficina muy chiquita en el segundo piso de la mutual, donde entraba un escritorio, una silla y un armario, por lo cual le pusieron una silla y un escritorio en la parte central de la administración. Ana le explicó lo que tenía que hacer y ella se puso a trabajar”. Eran cerca de las 8.30 cuando empezó. A eso de las 9.15 va a la oficina de la mamá y le pide un café. En ese momento, el edificio de AMIA estaba en reparaciones y la cocina del edificio no funcionaba; cómo sólo había café de filtro que a Paola no le gustaba, acordaron pedir un café en el bar de la esquina, ubicado en Tucumán y Pasteur. Cuando la bebida llegara, le iban a avisar para que bajara a buscarlo.. Falleció Paola, el chico que le traía el café y todas las personas que estaban en la puerta, funcionarios de AMIA”, manifestó Luis.Consultado sobre cómo pudo sobrellevar lo ocurrido, el hombre afirmó: “. En nuestra familia supimos claramente que íbamos a llevar una mochila en forma permanente durante toda nuestra vida y tuvimos ese aprendizaje., bastante rebelde, tenía que competir con los hermanos y ganarle siempre, era una excelente estudiante con convicciones bien fuertes por su propia personalidad. En la facultad le iba bastante bien yEn relación al paso del tiempo y la impunidad de la causa, Luis expresó que “como toda la sociedad argentina estamos reclamando a los poderes que deben dar la respuesta, no sólo a este tema, sino a muchos otros.”.“El atentado a la AMIA fue a 30 cuadras de Casa de Gobierno y lo único que se le ocurrió al Presidente (en ese entonces Carlos Saúl Menem) darle el pésame al Primer Ministro de Israel, como si eso no hubiese sucedido en la Argentina, por eso digo que no estuvieron a la altura de lo que deberían haber estado. Y así es como se comportaron todos los gobiernos, esquivando la responsabilidad en vez de asumirla”, aseveró.Finalmente y visiblemente conmovido al recordar lo ocurrido, Luis confesó: “Yo, y cuando hablo con Paola, no es que yo le hago preguntas, sino que ella me pregunta”.