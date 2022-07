“Pacientes cuidados”: en qué consiste el nuevo plan anunciado por el Gobierno

Política Por los próximos 60 días los medicamentos no superarán a la inflación

Cuánto aumentaron los medicamentos en lo que va del año



El Gobierno nacional confirmó la implementación del programa "Pacientes Cuidados" que ofrece un 35% de descuento en todos los medicamentos prescriptos, en medio de un acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras de empresas farmacéuticas para acordar la suba de precios de los fármacos.La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, explicó en conferencia de prensa que en los próximos 60 días los precios de los medicamentos "no van a estar por encima de la inflación", sino que estarán "un punto por debajo de la inflación" del mes anterior.“Pacientes cuidados”: de qué se trata el programa, a quienes está destinado y cómo accederEl programa "Pacientes cuidados" está destinada a la población que no tiene prepaga u obra social y aplica al 95% de los medicamentos ambulatorios. El plan estará presente en 12.000 farmacias de todo el país.La presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, detalló que las empresas del sector y el Gobierno de Alberto Fernández vienen trabajando desde la pandemia de coronavirus, no sólo en el precio de los medicamentos en el país."La farmacia argentina no es formadora de precios. Tenemos precios uniformes para que todos los argentinos accedan al mismo precio del medicamento. Hay un segmento de la población que hoy no tiene cobertura, a esa gente hay que apuntalar en este contexto", expresó Reinoso.En pocos días va a estar disponible en toda la red de farmacias el nuevo programa de Pacientes Cuidados al que se podrán acceder las personas sin cobertura, para esto deberán tener la receta indicada por su médico.Quienes suscribieron al acuerdo fueron la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), que agrupa a las industrias nacionales; la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEME); y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, que incluye pymes y cooperativas.En el primer semestre del 2022, los medicamentos acumularon un aumento del 37,3%, según datos del IPC de la Administración Nacional de Estadística de Censos (INDEC).La Unión Argentina de Salud (UAS) a través de un relevamiento del Observatorio de Costos de la Salud sostuvo que "se sostiene así una tendencia alcista desde principios de año, cuando venció el acuerdo de precios entre el Gobierno y los laboratorios".Según el informe del Observatorio, casi un 60% de los medicamentos más vendidos quedaron por encima del IPC de mayo (que fue del 5,1%): anticonceptivo hormonal Divina (8,2%), la levotiroxina de GSK (7,9%), el Ventolín (7,7%), el Actron 600 de acción rápida (7,6%) y el Alplax (7,5%).