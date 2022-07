Subsidios: las respuestas a 10 preguntas que surgen al completar el formulario

Desde el viernes pasado, el Gobierno habilitó el formulario para que los usuarios de los servicios de gas natural por redes y de electricidad puedan mantener los subsidios a la energía. Incluyen a los hogares que, contando a todos sus integrantes, tienen ingresos que no superan los $348.869 (equivalente a 3,5 canastas básicas).Desde el Gobierno recomiendan que se inscriban todas las personas que quieran mantener los subsidios en sus hogares, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. Se debe completar un solo formulario para los dos servicios.Sin embargo, solo podrán mantener los subsidios quienes cumplan con los requisitos de acuerdo a sus niveles de ingresos. Se tomarán en cuenta los ingresos de bolsillo de todas las personas que viven en el domicilio que recibe el servicio.Los que tengan ingresos mensuales superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec), tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad, tres o más inmuebles, aeronaves o embarcaciones tendrán una quita gradual de los subsidios hasta fin de año, cuando comenzarán a pagar la tarifa plena.En el caso de las provincias patagónicas, el ingreso a partir del cual se realiza la quita de subsidios es de $425.620 o más por hogar.Deben realizar la solicitud como “usuario” e indicar que no son el titular del servicio. Al no ser propietario del domicilio, se recibe el subsidio como persona usuaria de los servicios. En el caso de las personas que tiene más de un servicio de electricidad o gas a su nombre, solo podrán completar los datos del servicio de un solo domicilio.El secretario de Energía Darío Martínez anticipó que el cuadro con las tarifas segmentadas por ingresos va a estar disponible a partir de agosto y, en función de esas nuevas tarifas, los hogares que dejen de recibir subsidios verán los incrementos graduales en sus facturas a partir de septiembre.Las empresas distribuidoras de gas y electricidad realizan el corte de la facturación por bimestres (aunque a los usuarios les llegue la liquidación del servicio en forma mensual). Se prevé que las nuevas tarifas segmentadas lleguen a partir de septiembre, con los datos de julio y agosto. En ese caso, se facturará un promedio de algunos días del bimestre con la tarifa anterior y otros días con la tarifa nueva.El director del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Luciano Paulin, explicó aque, en el caso de la electricidad “, 330 pesos es el costo de abastecimiento de la energía, por lo quees lo que el estado nacional nos está subsidiando. Esto será lo que, quienes queden en el nivel 1, empezarán a pagar (más que lo actual) desde el 1 de septiembre y hasta fin de año, que es la tarifa plena”.En tanto, los hogares del AMBA que dejen de recibir subsidios tendrán un incremento de $3.500 adicionales en sus facturas de electricidad, que se aplicará en tres etapas. A partir de septiembre, por ejemplo, los usuarios que hayan perdido los subsidios tendrán un incremento de $1.200 en cada factura.El resto de los ciudadanos no van a tener más aumentos en 2022 que los que ya se aplicaron durante este año.Por las diferencias en los valores de las facturas entre las diferentes provincias, un error frecuente es consideran que los niveles de subsidios varían en cada jurisdicción. Sin embargo, el subsidio es el mismo para todos los usuarios de todo el país ya que es el porcentaje que cubre el Estado sobre el precio mayorista de la energía eléctrica y del Gas Natural antes del ingreso al sistema de transporte. Este porcentaje es en promedio del 70% sobre el precio de la energía.Al respecto, Paulín explicó que “cuando recibimos la factura los usuarios en la provincia de Entre Ríos tenemos tres componentes: uno es el nacional, que es el costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista, que lo fija la Secretaría de Energía de la Nación y sobre lo que está focalizada la segmentación. Hay un segundo componente provincial que es el Valor Agregado de Distribución que es lo que remunera la estructura de costos de las distribuidoras provinciales y el tercero son los impuestos. Cada uno de estos tiene un 33 por ciento de impacto sobre la factura”.Aclaró que la segmentación va dirigida “al 33% de la masa final de la tarifa que es lo referido al costo de la energía. Actualmente el Estado Subsidia el 70 por ciento del costo de la energía (es decir, que el usuario paga el 30 por ciento de ese 33 por ciento del total de la factura)”.El nuevo régimen de segmentación de subsidios energéticos tendrá un “monitoreo permanente” que permitirá ajustar el esquema ante los cambios de ingresos en los hogares. Luego de la etapa de inscripción de todos los usuarios, el registro quedará abierto para incorporar modificaciones.Así lo precisó el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti. Cada usuario podrá modificar los datos, de acuerdo a los cambios en su patrimonio personal: pérdidas o mejoras de trabajo, separaciones o decesos conyugales, entre otros. El Gobierno aun está definiendo cuál será la periodicidad para contemplar estas situaciones.Según informaron desde la Anses, las personas que tienen Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento deben sacar turno en la página web del organismo para luego ir a completar la solicitud en una sucursal de forma presencial.Según la estimación oficial, en este año -donde la quita de subsidios se aplicará solo en los meses finales- se ahorrarán unos $15.000 millones. En tanto, para 2023 la previsión es un ahorro de unos $80.000 millones.Para completar la solicitud hay que ingresar los datos de todas las personas mayores de 18 años que conviven en el hogar: ingreso de bolsillo, y registro de automóviles e inmuebles. Estos datos luego son cruzados con la información de otros organismos como la AFIP y la Anses. Por eso, antes de completarlos se pide al usuario renunciar al secreto fiscal y financiero.En conferencia de prensa Darío Martínez anticipó que la base de datos puede ser usada luego como herramienta para aplicar otras medidas gubernamentales, como segmentación de las tarifas de transporte o del servicio de agua. “También es una herramienta de una base que le puede servir al Estado para tomar otras decisiones no solo en el campo de la energía”, dijo.El Estado cubre más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. En el segmento de la generación de energía, por ejemplo, los usuarios solo abonan una parte de este costo, entre el 20% y el 25% según la estación del año, y el Estado cubre la diferencia. De acuerdo a datos oficiales, por ejemplo, el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica.Según datos del ministerio de Economía, el año pasado el sector de mayores ingresos recibió subsidios anuales por $49.452 en electricidad y $23.312 en gas. Son hogares con ingresos anuales promedio por encima de los $3,2 millones (unos $271.000 mensuales). En promedio, recibieron subsidios por $6.063 por mes.